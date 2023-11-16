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Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу

Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу - РИА Новости, 16.11.2023

Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу

Пленарное заседание IX Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет в пятницу, организаторы надеются, что его посетит президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:39

2023-11-16T18:39

2023-11-16T18:40

владимир путин

россия

санкт-петербург

санкт-петербургский международный культурный форум

культура

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МОСКВА, 16 ноя- РИА Новости. Пленарное заседание IX Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет в пятницу, организаторы надеются, что его посетит президент РФ Владимир Путин, сообщили РИА Новости в оргкомитете. "Да, ждем, готовимся, но стопроцентной гарантии нет", - сказали организаторы, отвечая на вопрос о присутствии Путина на заседании. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента на Петербургском культурном форуме действительно планируется. Песков отметил, что о дате будет сообщено дополнительно. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html

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владимир путин, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум