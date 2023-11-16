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Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу
Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу - РИА Новости, 16.11.2023
Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу
Пленарное заседание IX Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет в пятницу, организаторы надеются, что его посетит президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:39
2023-11-16T18:39
2023-11-16T18:40
владимир путин
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санкт-петербург
санкт-петербургский международный культурный форум
культура
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МОСКВА, 16 ноя- РИА Новости. Пленарное заседание IX Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет в пятницу, организаторы надеются, что его посетит президент РФ Владимир Путин, сообщили РИА Новости в оргкомитете. "Да, ждем, готовимся, но стопроцентной гарантии нет", - сказали организаторы, отвечая на вопрос о присутствии Путина на заседании. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента на Петербургском культурном форуме действительно планируется. Песков отметил, что о дате будет сообщено дополнительно. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html
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владимир путин, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Международный культурный форум, Культура
Заседание Санкт-Петербургского Культурного форума пройдет в пятницу
Организаторы Культурного форума ожидают, что Путин посетит заседание в пятницу