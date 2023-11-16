https://ria.ru/20231116/finlyandiya-1909822173.html

Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ

Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ

Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:50

2023-11-16T13:50

2023-11-16T13:50

в мире

финляндия

россия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск. "Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все", - говорится в сообщении. По данным пограничников Финляндии, ситуация на юго-востоке финско-российской границы, на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью России, изменилась с начала ноября, когда массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии. Финская пресса предполагает, что правительство объявит о решении закрыть именно эти "проблемные" пункты пересечения.

https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии