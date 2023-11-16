https://ria.ru/20231116/finlyandiya-1909822173.html
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ
Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:50
2023-11-16T13:50
2023-11-16T13:50
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финляндия
россия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск. "Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все", - говорится в сообщении. По данным пограничников Финляндии, ситуация на юго-востоке финско-российской границы, на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью России, изменилась с начала ноября, когда массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии. Финская пресса предполагает, что правительство объявит о решении закрыть именно эти "проблемные" пункты пересечения.
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909562018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ
Helsingin Sanomat: Финляндия не будет закрывать все КПП на границе с Россией