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Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
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13:50 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/finlyandiya-1909822173.html
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ
Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:50
2023-11-16T13:50
в мире
финляндия
россия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск. "Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все", - говорится в сообщении. По данным пограничников Финляндии, ситуация на юго-востоке финско-российской границы, на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью России, изменилась с начала ноября, когда массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии. Финская пресса предполагает, что правительство объявит о решении закрыть именно эти "проблемные" пункты пересечения.
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией, сообщили СМИ

Helsingin Sanomat: Финляндия не будет закрывать все КПП на границе с Россией

© РИА Новости / Игорь Петров | Перейти в медиабанкГраница России с Финляндией
Граница России с Финляндией - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Игорь Петров
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Граница России с Финляндией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, но не все, сообщает в четверг крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
Ожидается, что правительство Финляндии объявит о закрытии всех КПП или только отдельных пунктов пересечения на российской границе в 14.30 мск.
"Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все", - говорится в сообщении.
По данным пограничников Финляндии, ситуация на юго-востоке финско-российской границы, на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью России, изменилась с начала ноября, когда массово стали прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии. Финская пресса предполагает, что правительство объявит о решении закрыть именно эти "проблемные" пункты пересечения.
КПП на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Кремле прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с Россией
15 ноября, 12:33
 
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