https://ria.ru/20231116/ferma-1909946644.html

Новую молочную ферму построят в подмосковном Клину

Новую молочную ферму построят в подмосковном Клину - РИА Новости, 16.11.2023

Новую молочную ферму построят в подмосковном Клину

На территории городского округа Клин планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем на шесть РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:04

2023-11-16T20:04

2023-11-16T20:04

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На территории городского округа Клин планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем на шесть тысяч дойных голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Минсельхоза Подмосковья. Ферма будет оснащена собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада. Дополнительно планируется организация выращивания зерновых и зернобобовых культур, семян масличных, однолетних и многолетних культур. "Для реализации проекта инвестор задействует земельные участки общей площадью порядка 2,5 тысячи гектаров, в том числе земли бывшего сельхозпредприятия ООО "Колхоз Петровский" на 1,1 тысячи гектаров, также предприятие планирует получить землю в аренду без проведения торгов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что за последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью более 6, 6 тысячи гектаров. Всего в проект крестьянско-фермерского хозяйства "Теплое" планируется инвестировать порядка 11 миллиардов рублей. Новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в городском округе Клин. Ввод первой очереди масштабного инвестпроекта запланирован на конец 2024 года.

https://ria.ru/20231116/skoraya-1909944598.html

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экономика, клин, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия