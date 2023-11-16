https://ria.ru/20231116/ferma-1909946644.html
Новую молочную ферму построят в подмосковном Клину
Новую молочную ферму построят в подмосковном Клину - РИА Новости, 16.11.2023
Новую молочную ферму построят в подмосковном Клину
На территории городского округа Клин планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем на шесть РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:04
2023-11-16T20:04
2023-11-16T20:04
новости подмосковья
экономика
клин
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894267727_0:124:3097:1866_1920x0_80_0_0_ae17e76317bf5a93697dc5b76cce07f2.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На территории городского округа Клин планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем на шесть тысяч дойных голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Минсельхоза Подмосковья. Ферма будет оснащена собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада. Дополнительно планируется организация выращивания зерновых и зернобобовых культур, семян масличных, однолетних и многолетних культур. "Для реализации проекта инвестор задействует земельные участки общей площадью порядка 2,5 тысячи гектаров, в том числе земли бывшего сельхозпредприятия ООО "Колхоз Петровский" на 1,1 тысячи гектаров, также предприятие планирует получить землю в аренду без проведения торгов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что за последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью более 6, 6 тысячи гектаров. Всего в проект крестьянско-фермерского хозяйства "Теплое" планируется инвестировать порядка 11 миллиардов рублей. Новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в городском округе Клин. Ввод первой очереди масштабного инвестпроекта запланирован на конец 2024 года.
https://ria.ru/20231116/skoraya-1909944598.html
https://ria.ru/20231116/ovz-1909864500.html
клин
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894267727_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_df995d65b4dd87d0b58e57c0e9b78ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, клин, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Новости Подмосковья, Экономика, Клин, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. На территории городского округа Клин планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем на шесть тысяч дойных голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Минсельхоза Подмосковья.
Ферма будет оснащена собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада. Дополнительно планируется организация выращивания зерновых и зернобобовых культур, семян масличных, однолетних и многолетних культур.
Лучшую бригаду скорой помощи определили в Подмосковье
"Для реализации проекта инвестор задействует земельные участки общей площадью порядка 2,5 тысячи гектаров, в том числе земли бывшего сельхозпредприятия ООО "Колхоз Петровский" на 1,1 тысячи гектаров, также предприятие планирует получить землю в аренду без проведения торгов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что за последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью более 6, 6 тысячи гектаров.
Всего в проект крестьянско-фермерского хозяйства "Теплое" планируется инвестировать порядка 11 миллиардов рублей. Новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в городском округе Клин.
Ввод первой очереди масштабного инвестпроекта запланирован на конец 2024 года.
Более тысячи детей с ОВЗ получили медицинскую помощь в Подмосковье