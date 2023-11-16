https://ria.ru/20231116/ekskursii-1909885901.html

Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице

Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице - РИА Новости, 16.11.2023

Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице

Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и урологическом центре Боткинской больницы с 23 по 29 ноября в преддверии начала его работы, РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:08

2023-11-16T17:08

2023-11-16T17:08

анастасия ракова

москва

общество

туризм

больницы

больница имени с. п. боткина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909884047_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_336d3d5f1adef372b755ae300b260585.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и урологическом центре Боткинской больницы с 23 по 29 ноября в преддверии начала его работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Как сообщалось ранее, 2 и 3 сентября прошли бесплатные экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова."Сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели, с 23 по 29 ноября, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои Документы". Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.

https://realty.ria.ru/20231024/osobnyaki-1904938055.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия ракова , москва, общество, туризм, больницы, больница имени с. п. боткина