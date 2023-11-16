Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице
© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и урологическом центре Боткинской больницы с 23 по 29 ноября в преддверии начала его работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщалось ранее, 2 и 3 сентября прошли бесплатные экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова.
"Сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели, с 23 по 29 ноября, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои Документы". Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.