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Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице - РИА Новости, 16.11.2023
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17:08 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ekskursii-1909885901.html
Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице
Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице - РИА Новости, 16.11.2023
Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице
Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и урологическом центре Боткинской больницы с 23 по 29 ноября в преддверии начала его работы, РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:08
2023-11-16T17:08
анастасия ракова
москва
общество
туризм
больницы
больница имени с. п. боткина
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и урологическом центре Боткинской больницы с 23 по 29 ноября в преддверии начала его работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Как сообщалось ранее, 2 и 3 сентября прошли бесплатные экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова."Сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели, с 23 по 29 ноября, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои Документы". Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.
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анастасия ракова , москва, общество, туризм, больницы, больница имени с. п. боткина
Анастасия Ракова , Москва, Общество, Туризм, Больницы, Больница имени С. П. Боткина

Ракова: открытые экскурсии для москвичей пройдут в Боткинской больнице

© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и урологическом центре Боткинской больницы с 23 по 29 ноября в преддверии начала его работы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщалось ранее, 2 и 3 сентября прошли бесплатные экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова.
"Сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы. Жители в течение недели, с 23 по 29 ноября, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату и многое другое. Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что посетителей разделят на группы по 20 человек. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои Документы". Также гости смогут посетить мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать памятное фото в специальной фотозоне, посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.
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Анастасия РаковаМоскваОбществоТуризмБольницыБольница имени С. П. Боткина
 
 
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