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Пленный рассказал, что украинских военных десантируют без офицеров - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/dnepr-1909839958.html
Пленный рассказал, что украинских военных десантируют без офицеров
Пленный рассказал, что украинских военных десантируют без офицеров - РИА Новости, 16.11.2023
Пленный рассказал, что украинских военных десантируют без офицеров
Штурмовые группы украинских военных десантируют на левый берег Днепра без офицеров, рассказал журналистам пленный украинский матрос Сергей Сапожников. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:40
2023-11-16T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Штурмовые группы украинских военных десантируют на левый берег Днепра без офицеров, рассказал журналистам пленный украинский матрос Сергей Сапожников. "Получилось, что мы приехали, нас на левый берег отправили и нам сказали штурмовать лес. Мы сразу все отказались… У нас не было особо никакой задачи. Сказали: "Вас там встретят, вам все расскажут", но нас никто не встретил. Нас просто бросили. Уже аж утром только еле нашли нас - где мы прятались. Из офицеров с нами никто не ходит. На выходы отправляют нас, как пушечное мясо", - рассказал пленный старший наводчик 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Сапожников говорит, что подготовку он проходил в воинской части А1363 Новомосковского района Днепропетровской области. "Там нас обучали тактике. Стреляли, может, раза два-три всего лишь. И то, патронов давали мало. Водные преграды нас не обучали проходить. Когда нам поставили нашего непосредственного командира взвода противотанкового, мы ничему не обучались. Просто выходили на посадки, в теньке полежали, и по своему времени, по окончанию, уходили назад", - рассказал бронебойщик. Мобилизовали Сапожникова в июле этого года несмотря на его статус отца-одиночки. В плен он сдался в Херсонской области, на левом берегу Днепра, в середине ноября. В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный рассказал, что украинских военных десантируют без офицеров

Пленный: украинские военные десантируются на левый берег Днепра без офицеров

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Штурмовые группы украинских военных десантируют на левый берег Днепра без офицеров, рассказал журналистам пленный украинский матрос Сергей Сапожников.
"Получилось, что мы приехали, нас на левый берег отправили и нам сказали штурмовать лес. Мы сразу все отказались… У нас не было особо никакой задачи. Сказали: "Вас там встретят, вам все расскажут", но нас никто не встретил. Нас просто бросили. Уже аж утром только еле нашли нас - где мы прятались. Из офицеров с нами никто не ходит. На выходы отправляют нас, как пушечное мясо", - рассказал пленный старший наводчик 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
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Сапожников говорит, что подготовку он проходил в воинской части А1363 Новомосковского района Днепропетровской области. "Там нас обучали тактике. Стреляли, может, раза два-три всего лишь. И то, патронов давали мало. Водные преграды нас не обучали проходить. Когда нам поставили нашего непосредственного командира взвода противотанкового, мы ничему не обучались. Просто выходили на посадки, в теньке полежали, и по своему времени, по окончанию, уходили назад", - рассказал бронебойщик.
Мобилизовали Сапожникова в июле этого года несмотря на его статус отца-одиночки. В плен он сдался в Херсонской области, на левом берегу Днепра, в середине ноября.
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.
Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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