Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Дома культуры (ДК) "Молодежный"
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Построенный в 2020 году Дом культуры (ДК) Молодежный сегодня принимает больше 16 тысяч посетителей в год, всего в нем занимается более 180 человек, большая часть из которых - дети и молодежь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"После демонтажа старого здания Дом культуры открыл свои двери для жителей в 2020 году. Теперь ДК принимает больше 16 тысяч посетителей в год. Здесь есть помещения для занятий творчеством и зрительный зал на 200 мест. На прилегающей территории сделали общественное пространство с фонтаном. Всего занимается 187 человек, 70% - дети и молодые люди", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиОбновленный Дом культуры (ДК) "Молодежный" в Московской области
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Обновленный Дом культуры (ДК) "Молодежный" в Московской области
Сейчас в ДК работают 22 кружка, среди них студия эстрадного вокала "Джем", эстрадной хореографии "Флекс", прикладного искусства "Жар-птица", театральная студия "Триумф", "Игротека" для детей, а для пожилых людей - два кружка в рамках программы "Активное долголетие" - краеведческий клуб "Родными тропами" и клуб вязания "В кругу друзей". Участники проекта помогают в сборе гуманитарной помощи, вяжут теплые носки и перчатки для участников СВО.
"Дом культуры был построен в ЗАТО в 2020 году. Работы здесь велись в рамках нацпроекта "Культура". Ранее на этом месте стояло старое здание ДК, но оно не соответствовало современным требованиям. В 2015 году Минобороны передало его на баланс Молодежному, после чего объект демонтировали и построили новый Дом культуры", - добавили в пресс-службе.