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Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год - РИА Новости, 16.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:45 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/dk_molodezhnyy-1909820735.html
Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год
Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год - РИА Новости, 16.11.2023
Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год
Построенный в 2020 году Дом культуры (ДК) Молодежный сегодня принимает больше 16 тысяч посетителей в год, всего в нем занимается более 180 человек, большая... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:45
2023-11-16T13:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
культура
дети
нацпроекты
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Построенный в 2020 году Дом культуры (ДК) Молодежный сегодня принимает больше 16 тысяч посетителей в год, всего в нем занимается более 180 человек, большая часть из которых - дети и молодежь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "После демонтажа старого здания Дом культуры открыл свои двери для жителей в 2020 году. Теперь ДК принимает больше 16 тысяч посетителей в год. Здесь есть помещения для занятий творчеством и зрительный зал на 200 мест. На прилегающей территории сделали общественное пространство с фонтаном. Всего занимается 187 человек, 70% - дети и молодые люди", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Сейчас в ДК работают 22 кружка, среди них студия эстрадного вокала "Джем", эстрадной хореографии "Флекс", прикладного искусства "Жар-птица", театральная студия "Триумф", "Игротека" для детей, а для пожилых людей - два кружка в рамках программы "Активное долголетие" - краеведческий клуб "Родными тропами" и клуб вязания "В кругу друзей". Участники проекта помогают в сборе гуманитарной помощи, вяжут теплые носки и перчатки для участников СВО. "Дом культуры был построен в ЗАТО в 2020 году. Работы здесь велись в рамках нацпроекта "Культура". Ранее на этом месте стояло старое здание ДК, но оно не соответствовало современным требованиям. В 2015 году Минобороны передало его на баланс Молодежному, после чего объект демонтировали и построили новый Дом культуры", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, культура, дети, нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Культура, Дети, Нацпроекты

Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Дома культуры (ДК) "Молодежный"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита Дома культуры (ДК) Молодежный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Построенный в 2020 году Дом культуры (ДК) Молодежный сегодня принимает больше 16 тысяч посетителей в год, всего в нем занимается более 180 человек, большая часть из которых - дети и молодежь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"После демонтажа старого здания Дом культуры открыл свои двери для жителей в 2020 году. Теперь ДК принимает больше 16 тысяч посетителей в год. Здесь есть помещения для занятий творчеством и зрительный зал на 200 мест. На прилегающей территории сделали общественное пространство с фонтаном. Всего занимается 187 человек, 70% - дети и молодые люди", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиОбновленный Дом культуры (ДК) "Молодежный" в Московской области
Обновленный Дом культуры (ДК) Молодежный в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Обновленный Дом культуры (ДК) "Молодежный" в Московской области
Сейчас в ДК работают 22 кружка, среди них студия эстрадного вокала "Джем", эстрадной хореографии "Флекс", прикладного искусства "Жар-птица", театральная студия "Триумф", "Игротека" для детей, а для пожилых людей - два кружка в рамках программы "Активное долголетие" - краеведческий клуб "Родными тропами" и клуб вязания "В кругу друзей". Участники проекта помогают в сборе гуманитарной помощи, вяжут теплые носки и перчатки для участников СВО.
"Дом культуры был построен в ЗАТО в 2020 году. Работы здесь велись в рамках нацпроекта "Культура". Ранее на этом месте стояло старое здание ДК, но оно не соответствовало современным требованиям. В 2015 году Минобороны передало его на баланс Молодежному, после чего объект демонтировали и построили новый Дом культуры", - добавили в пресс-службе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) Молодежный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный"
Вчера, 12:55
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКультураДетиНацпроекты
 
 
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