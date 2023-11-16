https://ria.ru/20231116/dk_molodezhnyy-1909820735.html

Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год

Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год - РИА Новости, 16.11.2023

Обновленный ДК "Молодежный" принимает более 16 тысяч посетителей в год

Построенный в 2020 году Дом культуры (ДК) Молодежный сегодня принимает больше 16 тысяч посетителей в год, всего в нем занимается более 180 человек, большая... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:45

2023-11-16T13:45

2023-11-16T13:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

культура

дети

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909816287_0:85:1080:693_1920x0_80_0_0_ce56fb37c72795fb612a5ab81613dbb0.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Построенный в 2020 году Дом культуры (ДК) Молодежный сегодня принимает больше 16 тысяч посетителей в год, всего в нем занимается более 180 человек, большая часть из которых - дети и молодежь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "После демонтажа старого здания Дом культуры открыл свои двери для жителей в 2020 году. Теперь ДК принимает больше 16 тысяч посетителей в год. Здесь есть помещения для занятий творчеством и зрительный зал на 200 мест. На прилегающей территории сделали общественное пространство с фонтаном. Всего занимается 187 человек, 70% - дети и молодые люди", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Сейчас в ДК работают 22 кружка, среди них студия эстрадного вокала "Джем", эстрадной хореографии "Флекс", прикладного искусства "Жар-птица", театральная студия "Триумф", "Игротека" для детей, а для пожилых людей - два кружка в рамках программы "Активное долголетие" - краеведческий клуб "Родными тропами" и клуб вязания "В кругу друзей". Участники проекта помогают в сборе гуманитарной помощи, вяжут теплые носки и перчатки для участников СВО. "Дом культуры был построен в ЗАТО в 2020 году. Работы здесь велись в рамках нацпроекта "Культура". Ранее на этом месте стояло старое здание ДК, но оно не соответствовало современным требованиям. В 2015 году Минобороны передало его на баланс Молодежному, после чего объект демонтировали и построили новый Дом культуры", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231116/fok_molodezhnyy-1909805336.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, культура, дети, нацпроекты