https://ria.ru/20231116/blinken-1909874630.html
Завтра уволится. Странная реакция Блинкена на слова Байдена попала на видео
Завтра уволится. Странная реакция Блинкена на слова Байдена попала на видео - РИА Новости, 16.11.2023
Завтра уволится. Странная реакция Блинкена на слова Байдена попала на видео
Телеканал Sky News Australia обратил внимание на странную реакцию госсекретаря Энтони Блинкена на заявление президента США Джо Байдена на встрече с лидером КНР... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:36
2023-11-16T16:36
2023-11-16T17:25
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телеканал Sky News Australia обратил внимание на странную реакцию госсекретаря Энтони Блинкена на заявление президента США Джо Байдена на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.Американский лидер заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином "не изменил мнение о нем как о диктаторе". "На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором", — говорится в сообщении.В Сети также в шутку предположили, что после такого Блинкен завтра уволится или получит сердечный приступ от происходящего.Накануне президент США провел встречу с председателем КНР в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию мероприятия ведут американские телеканалы. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров.
https://ria.ru/20231106/turtsiya-1907715315.html
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в мире, сша, китай, сан-франциско, энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Энтони Блинкен, Джо Байден, Си Цзиньпин
Завтра уволится. Странная реакция Блинкена на слова Байдена попала на видео
Sky News Australia: Блинкена ошеломил Байден, назвавший Си Цзиньпина диктатором