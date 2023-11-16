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Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором" - РИА Новости, 16.11.2023
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04:56 16.11.2023 (обновлено: 11:41 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/bayden-1909730412.html
Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором"
Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором" - РИА Новости, 16.11.2023
Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором"
Президент США Джо Байден заявил, что после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о диктаторе. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:56
2023-11-16T11:41
в мире
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китай
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о диктаторе. "Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал глава Белого дома журналистам.Отношения США и Китая остаются крайне напряженными. Смягчить разногласия был призван июньский визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, но вскоре после его возвращения Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Это вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.По словам научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Льва Сокольщика, так Байден пытался играть на публику в свете предвыборной президентской кампании, чтобы привлечь голоса избирателей.Переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись на полях саммита АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. Встреча длилась четыре часа.
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором"

Президент США Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его диктатором

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 15 ноября 2023
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 15 ноября 2023
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о диктаторе.
"Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал глава Белого дома журналистам.
Отношения США и Китая остаются крайне напряженными. Смягчить разногласия был призван июньский визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, но вскоре после его возвращения Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Это вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.
По словам научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Льва Сокольщика, так Байден пытался играть на публику в свете предвыборной президентской кампании, чтобы привлечь голоса избирателей.
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись на полях саммита АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. Встреча длилась четыре часа.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США
Вчера, 04:48
 
В миреСШАКитайСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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