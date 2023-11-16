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Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии - РИА Новости, 16.11.2023
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04:42 16.11.2023 (обновлено: 11:29 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/bayden-1909729366.html
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии - РИА Новости, 16.11.2023
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии
США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:42
2023-11-16T11:29
в мире
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден. "Критически важным является возобновление прямых контактов между военными ... Мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным коммуникациям", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США в рамках саммита АТЭС.
https://ria.ru/20231116/kitay-1909727484.html
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии

Байден: США возобновляют контакты с Китаем по военной линии

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден.
"Критически важным является возобновление прямых контактов между военными ... Мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным коммуникациям", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США в рамках саммита АТЭС.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время переговоров в рамках саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия
Вчера, 04:07
 
В миреСШАКитайСи ЦзиньпинДжо БайденСаммит АТЭС
 
 
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