https://ria.ru/20231116/bayden-1909729366.html

Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии

Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии - РИА Новости, 16.11.2023

Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии

США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:42

2023-11-16T04:42

2023-11-16T11:29

в мире

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китай

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден. "Критически важным является возобновление прямых контактов между военными ... Мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным коммуникациям", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США в рамках саммита АТЭС.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909727484.html

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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс