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Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии - РИА Новости, 16.11.2023
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии
США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:42
2023-11-16T04:42
2023-11-16T11:29
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США возобновляют контакты с КНР по военной линии, сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден. "Критически важным является возобновление прямых контактов между военными ... Мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным коммуникациям", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США в рамках саммита АТЭС.
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Байден заявил о возобновлении контактов с Китаем по военной линии
Байден: США возобновляют контакты с Китаем по военной линии