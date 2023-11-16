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В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьера - РИА Новости, 17.11.2023
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23:59 16.11.2023 (обновлено: 00:15 17.11.2023)
https://ria.ru/20231116/aktsiya-1909975322.html
В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьера
В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьера - РИА Новости, 17.11.2023
В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьера
Акция протеста против переизбранного сегодня в конгрессе депутатов Испании (нижней палате парламента) лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE)... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-16T23:59
2023-11-17T00:15
в мире
испания
мадрид
педро санчес
каталония
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МАДРИД, 16 ноя - РИА Новости. Акция протеста против переизбранного сегодня в конгрессе депутатов Испании (нижней палате парламента) лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса на должность премьер-министра и амнистии каталонских сепаратистов проходит в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие, собравшиеся напротив штаб-квартиры PSOE, считают, что заключённое между соцпартией и сепаратистской партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) соглашение идет вразрез с демократическими ценностями страны и ставит под угрозу ее целостность. "Санчес готов пойти на любые условия, лишь бы остаться у власти. Принятие закона об амнистии и последующее аннулирование обвинения о прекращении судебных разбирательств против людей, которые организовали незаконный референдум, означает, что в этой стране далеко не все люди равны перед законом", — сказала одна из протестующих. Закон об амнистии предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года. Так, после принятия закона Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, сможет вернуться в Испанию без каких-либо разбирательств. Это решение вызывало недовольство как со стороны представителей правых политических сил, так и значительной части испанского общества. Так, PP и ультраправая Vox призвали к массовым демонстрациям, прошедшим на прошлой неделе по всей стране. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP), получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса.В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали "за") каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов Женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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в мире, испания, мадрид, педро санчес, каталония
В мире, Испания, Мадрид, Педро Санчес, Каталония
В Мадриде прошла акция протеста против переизбранного премьера

В Мадриде прошла акция протеста против премьера и амнистии сепаратистов

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид
Мадрид - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид. Архивное фото
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МАДРИД, 16 ноя - РИА Новости. Акция протеста против переизбранного сегодня в конгрессе депутатов Испании (нижней палате парламента) лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса на должность премьер-министра и амнистии каталонских сепаратистов проходит в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, собравшиеся напротив штаб-квартиры PSOE, считают, что заключённое между соцпартией и сепаратистской партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) соглашение идет вразрез с демократическими ценностями страны и ставит под угрозу ее целостность.
"Санчес готов пойти на любые условия, лишь бы остаться у власти. Принятие закона об амнистии и последующее аннулирование обвинения о прекращении судебных разбирательств против людей, которые организовали незаконный референдум, означает, что в этой стране далеко не все люди равны перед законом", — сказала одна из протестующих.
Закон об амнистии предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года. Так, после принятия закона Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, сможет вернуться в Испанию без каких-либо разбирательств. Это решение вызывало недовольство как со стороны представителей правых политических сил, так и значительной части испанского общества. Так, PP и ультраправая Vox призвали к массовым демонстрациям, прошедшим на прошлой неделе по всей стране.
В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP), получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали "за") каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов Женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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В миреИспанияМадридПедро СанчесКаталония
 
 
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