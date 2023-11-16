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Трасса от Москвы до Казани будет полностью обеспечена 4G, сообщил "Автодор" - РИА Новости, 16.11.2023
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17:09 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/4g-1909886785.html
Трасса от Москвы до Казани будет полностью обеспечена 4G, сообщил "Автодор"
Трасса от Москвы до Казани будет полностью обеспечена 4G, сообщил "Автодор" - РИА Новости, 16.11.2023
Трасса от Москвы до Казани будет полностью обеспечена 4G, сообщил "Автодор"
Трасса М-12 "Восток" от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью в 2024 году, сообщил журналистам замглавы "Автодора" Константин Макиев. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:09
2023-11-16T17:09
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Трасса М-12 "Восток" от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью в 2024 году, сообщил журналистам замглавы "Автодора" Константин Макиев. Он также подчеркнул, что в целом трасса будет обеспечена связью практически одновременно с открытием: в конце 2023 года. "Дорога практически одновременно с запуском будет обеспечена связью. Возможно, на каких-то участках сотовые операторы будут донастраивать оборудование, потому что оно требует определенное время на пусконаладку и так далее. Но в следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге. На большинстве участков мы рассчитываем получить такой уровень связи уже в этом году на М-12", - сказал он в кулуарах "Транспортной недели". Длина участка М-12 "Восток" от Москвы до Казани - более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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общество, москва, казань, владимир, автодор, россия, авто
Общество, Москва, Казань, Владимир, Автодор, Россия, Авто
Трасса от Москвы до Казани будет полностью обеспечена 4G, сообщил "Автодор"

"Автодор": трасса М-12 от Москвы до Казани будет обеспечена 4G в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Трасса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Трасса М-12 "Восток" от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью в 2024 году, сообщил журналистам замглавы "Автодора" Константин Макиев.
Он также подчеркнул, что в целом трасса будет обеспечена связью практически одновременно с открытием: в конце 2023 года.
«
"Дорога практически одновременно с запуском будет обеспечена связью. Возможно, на каких-то участках сотовые операторы будут донастраивать оборудование, потому что оно требует определенное время на пусконаладку и так далее. Но в следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге. На большинстве участков мы рассчитываем получить такой уровень связи уже в этом году на М-12", - сказал он в кулуарах "Транспортной недели".
Длина участка М-12 "Восток" от Москвы до Казани - более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
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