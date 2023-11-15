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Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
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02:15 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/zhkkh-1909486500.html
Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году
Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году - РИА Новости, 15.11.2023
Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году
Власти ограничили рост тарифов ЖКХ в 2024-2028 годах уровнем 9,8-11 процентов, но все зависит от региона, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент базовой РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T02:15
2023-11-15T02:15
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
жкх
дмитрий осянин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти ограничили рост тарифов ЖКХ в 2024-2028 годах уровнем 9,8-11 процентов, но все зависит от региона, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.По его словам, в среднем индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам со второго полугодия 2024 года составит от 9,8 процента в Санкт-Петербурге до 14 процентов в Омской области. На 1 ноября этого года российская семья в многоквартирном доме платит за услуги ЖКХ примерно 5290 рублей в месяц.“В результате увеличения индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11 процентов или на 520-580 рублей”, — подсчитал финансист.Таким образом правительство ограничивает предельный рост тарифов для населения, обеспечивая доступность услуг. Ускорение роста могло бы снизить уровень жизни и вызвать недовольство. Принятое решение — компромисс между интересами граждан и экономической целесообразностью, заключил Осянин.
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, жкх, дмитрий осянин
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ЖКХ, Дмитрий Осянин
Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году

Эксперт Осянин: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают в среднем на 10-11 процентов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти ограничили рост тарифов ЖКХ в 2024-2028 годах уровнем 9,8-11 процентов, но все зависит от региона, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, в среднем индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам со второго полугодия 2024 года составит от 9,8 процента в Санкт-Петербурге до 14 процентов в Омской области. На 1 ноября этого года российская семья в многоквартирном доме платит за услуги ЖКХ примерно 5290 рублей в месяц.
«
“В результате увеличения индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11 процентов или на 520-580 рублей”, — подсчитал финансист.
Таким образом правительство ограничивает предельный рост тарифов для населения, обеспечивая доступность услуг. Ускорение роста могло бы снизить уровень жизни и вызвать недовольство. Принятое решение — компромисс между интересами граждан и экономической целесообразностью, заключил Осянин.
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Новый порядок платы за отопление не снизит сумму в счете за ЖКУ, заявил эксперт
18 октября, 03:00
 
ОбществоРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаЖКХДмитрий Осянин
 
 
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