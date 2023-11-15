https://ria.ru/20231115/yuar-1908630872.html

Увидеть Африку и не опьянеть. Почему стоит поехать на отдых в ЮАР

Увидеть Африку и не опьянеть. Почему стоит поехать на отдых в ЮАР - РИА Новости, 15.11.2023

Увидеть Африку и не опьянеть. Почему стоит поехать на отдых в ЮАР

Интерес россиян к Южно-Африканской республике растет. Туры, правда, недешевые, добираться приходится с пересадкой. Зато не нужна виза и достопримечательностей — РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:00

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Екатерина Миронова. Интерес россиян к Южно-Африканской республике растет. Туры, правда, недешевые, добираться приходится с пересадкой. Зато не нужна виза и достопримечательностей — масса. О том, почему летом в ЮАР ходят в пуховиках, как вести себя со львами, где попробовать мясо антилопы и о чем нельзя говорить с местными, — в материале РИА Новости.Такое вот летоЮжная Африка — как вино, которое там делают: терпкое и сладковатое, отдает острым перцем, имбирем и копченостями, мгновенно пьянящее. Практически все тут необычно, головокружительно и рискованно.Это Южное полушарие. Поэтому наша зима — их лето и наоборот. В июне, июле и августе бывает ниже нуля, иногда выпадает снег."В июле в ЮАР взяла с собой кашемировый шарф и меховую подстежку к куртке. В итоге ходила в них, не снимая. Друзья, увидев мои фото, были в шоке", — вспоминает путешественница Екатерина Агафонова.А в январе бывает жара до 50 градусов. При этом купаться здесь некомфортно. "Вода почти всегда холодная, около 16 градусов", — говорят в компании ITM group. "Самый теплый — Индийский океан, в районе Дурбана. Но там слишком сильные приливные волны", — отмечает PR-директор "Русского экспресса" Анна Филатовская.Скользкая темаПеред поездкой почитайте о Нельсоне Манделе. Политик, происходящий из династии королей тембу, субэтноса племени банту, стал в 1994-м первым чернокожим президентом страны. Ему установлен бронзовый памятник в Претории.Он успешно боролся с апартеидом — расовой политикой потомков голландских колонизаторов. Чернокожих заставляли переселяться в резервации (бантустаны), запрещали им появляться в "европейских" городах, посещать обычные школы, занимать высокие должности, голосовать на выборах и вступать в смешанные браки. На пляжах висели таблички: "Здесь купаются только представители белой расы". Коренные жители долгие годы ютились в фанерных коробках на окраинах."Не заводите разговор об апартеиде. Это болезненная тема", — предупреждает Филатовская.Население крупных городов ЮАР в основном по-прежнему белое. Общаются на африкаансе — диалекте голландского. Чернокожие предпочитают язык банту. И, если им понравится турист, поприветствуют его словом "джамбо".Впрочем, все же не гуляйте по южноафриканским городам в одиночку, особенно в темное время суток. В ITM group советуют: путешествуйте в группе и заказывайте официальные экскурсии у туроператоров.Жакаранда и алмазыВ ЮАР целых три столицы: административная — Претория, законодательная — Кейптаун и судебная — Блумфонтейн. Эксперты считают, что самые интересные для туристов — две первые."В Претории, к примеру, цветет жакаранда южноафриканской весной", — говорит Анна Филатовская. Деревья покрыты фиолетовыми бутонами с сентября по январь.Еще одна достопримечательность — здание правительства Юнион Билдингс начала ХХ века. Две высокие и коричневые, словно дубы, башни, соединенные полукруглой аркадой, символизируют союз разделенных ранее народов и государственные языки: английский и африкаанс. Голландцы тут долго воевали с британцами, но теперь все мирно.Из Претории в Кейптаун ходит роскошный поезд Blue Train. Купе — из дорогих пород дерева в колониальном стиле, каждого пассажира сопровождает собственный дворецкий. Билет — 47 тысяч рэндов (200 тысяч рублей).Российские карты здесь не принимают, UnionPay срабатывает не всегда. Запаситесь наличными долларами или евро, обмен — в аэропорту или отеле. Впрочем, оплатить билет заранее можно через туроператора.По пути состав останавливается у шахты "Большая дыра" в Кимберли, похожей на гигантский бокал. Там добывают алмазы. Считается, что первый драгоценный камень отсюда, "Эврику" обнаружил пастух Эрасмус Джекобсон в XIX веке. На бриллиант можно взглянуть в музее рудника: желтый, прозрачный, словно игристое, вес — 21 карат.Столовая гора и Сигнальный холмНа Столовую гору в Кейптауне (более тысячи метров над уровнем моря) туристов поднимает фуникулер.Тут водятся капские даманы — зверьки, напоминающие безухих кроликов. "Гид сказал, что шансов увидеть их немного. Вся группа затаилась. Было дико холодно. Я, прыгая по камням, потеряла перчатки, руки стыли на ледяном ветру. Облака покрывали все вокруг, как пена. Но даманы все же попали в кадр!" — делится впечатлениями Екатерина Агафонова.В Кейптауне — одна из старейших гаваней Южного полушария, основанная во времена голландской колонизации, в XVII веке, и захваченная англичанами столетие спустя.О британской королеве Виктории африканцы отзываются с уважением: "Она научила нас пить чай в пять часов". На набережной ее имени — бело-розовые ярмарочные киоски, похожие на капкейки. А еще — кафе с "чаепитием по-королевски", колесо обозрения и густой соленый Атлантический океан.На Сигнальном холме раньше поднимали флаги, предупреждавшие о шторме. Там можно сделать фото заката над океаном, когда по всему небу будто разливается вино."Я выскочила без куртки, телефона и кошелька, с камерой в руках. Сделала пару кадров, продрогла и решила вернуться в автобус. Но за поворотом его не оказалось. Прошла ниже по серпантину. Вскоре наступила кромешная тьма, и я поняла, что заблудилась", — вспоминает Екатерина.Но навстречу ей уже неслась вся группа с фонарями, более того, гид вызвал полицейский вертолет. Оказалось, в темное время суток по холму бродят львы.По словам экспертов, одного дня в Кейптауне не хватит. "Мы рекомендуем посетить также Ботанический сад Кирстенбош, в котором растет эндемик протея, символ ЮАР. А еще — мыс Доброй надежды, пляж валунов Боулдерс-Бич, где живут пингвины, винные долины Франшук и Стелленбош", — перечисляет Анна Филатовская."Вирус хаки"Главное достояние ЮАР — природа: холмы, горы, степи, океаны, переливающиеся оттенки зеленого, розового, оранжевого, пурпурного и радуга от одного края неба до другого. Туристы едут сюда, чтобы увидеть "большую пятерку": слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. Тех, на кого в первую очередь охотились колонизаторы."Животные мигрируют из одного региона в другой в течение года, это постоянный процесс, поэтому встретить их можно в любое время. Высокий сезон — с октября по май, а пик — январь-февраль", — уточняют в ITM group.Самый известный заповедник Южной Африки — национальный парк Крюгера, между реками Лимпопо и Крокодил. Это 19 тысяч квадратных километров."А если хотите лучше разглядеть животных, вам в парк Пиланесберг рядом с Сан-Сити, это открытое пространство площадью около 600 квадратных километров", — добавляют в ITM group. Есть и заказники поменьше: Shamwari в районе Порта Элизабет.Южноафриканский "сафари-гейм" начинается либо в восемь утра, либо на закате. В это время животные выходят за пропитанием. Туристов сажают в открытые джипы и везут через долины, бурлящие реки и колючие кусты. Рейнджер по помятой траве и следам определяет, кто из зверей поблизости."Нам удалось понаблюдать за бегемотами, они лежали в мутной воде и хрюкали. Попались носороги с детенышами. Встретили парочку жирафов: жених вывел невесту в "ресторан" — к кусту вачеллии. В какой-то момент прямо на джип вышло стадо слонов, и мы проехали сквозь него. Хоботы касались нас! На рассвете увидели отдыхающих львов", — рассказывает Екатерина Агафонова.Во время сафари рейнджер делает остановку посреди саванны и угощает путешественников браа — жаренной на гриле антилопой. С собой у него ружье — на всякий случай. В парке Крюгера несколько лет назад неосторожная туристка стала жертвой льва."Ничего плохого не произойдет, если соблюдать правила. Не высовывайтесь из джипа, не включайте вспышку, не надевайте яркую одежду, не употребляйте алкоголь перед поездкой, не кричите и не размахивайте руками", — предупреждает рейнджер Уэсли Патрик Ломбард."Девушкам также стоит опасаться "вируса хаки", — шутит гид Эрик ван Зил. Намекает, что сложно устоять перед рейнджерами, которые всегда носят униформу защитного цвета.

https://ria.ru/20231106/indiya-1907120516.html

https://ria.ru/20231026/tailand-1904992576.html

https://ria.ru/20230707/alzhir-1882364757.html

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маршруты - туризм, юар, претория, кейптаун, нельсон мандела, туризм, куда можно лететь, отдых на море