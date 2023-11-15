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"Яндекс" будет работать в сфере городского транспорта в Колумбии

"Яндекс" будет работать в сфере городского транспорта в Колумбии - РИА Новости, 15.11.2023

"Яндекс" будет работать в сфере городского транспорта в Колумбии

Компания "Яндекс" будет работать в сфере городского транспорта в Колумбии, сообщил посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра после визита представителей... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:28

2023-11-15T23:28

2023-11-15T23:28

выставка-форум "россия"

технологии

колумбия

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Компания "Яндекс" будет работать в сфере городского транспорта в Колумбии, сообщил посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра после визита представителей дипломатического корпуса на Международную выставку-форум "Россия". "Сейчас "Яндекс" идет в нашу страну. Будет интересно, как он будет работать в отрасли городского транспорта. Уже они открыли там офис в Колумбии. Они будут заботиться о движении общественного транспорта, такси и т.д.", - рассказал посол журналистам. Ранее компания Yango, международное подразделение "Яндекса" представила сервис такси в нескольких городах Колумбии, в том числе в Кили, Барранкилье и Медельине. Вызвать автомобиль можно в приложении сервиса, убедился корреспондент РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

колумбия

россия

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технологии, колумбия, россия, выставка-форум "россия"