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В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки

В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки - РИА Новости, 15.11.2023

В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки

В трех городах Казахстана — Астане, Атырау и Жезказгане — нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки, сообщила пресс-служба комитета национальной РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:27

2023-11-15T14:27

2023-11-15T14:34

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АЛМА-АТА, 15 ноя - РИА Новости. В трех городах Казахстана — Астане, Атырау и Жезказгане — нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности республики."Пятнадцатого ноября 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов", - говорится в сообщении.По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого злоумышленники распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников, отметили в КНБ.

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казахстан, в мире, астана, атырау