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В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки - РИА Новости, 15.11.2023
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14:27 15.11.2023 (обновлено: 14:34 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/yacheyka-1909593751.html
В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки
В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки - РИА Новости, 15.11.2023
В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки
В трех городах Казахстана — Астане, Атырау и Жезказгане — нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки, сообщила пресс-служба комитета национальной РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:27
2023-11-15T14:34
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в мире
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АЛМА-АТА, 15 ноя - РИА Новости. В трех городах Казахстана — Астане, Атырау и Жезказгане — нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности республики."Пятнадцатого ноября 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов", - говорится в сообщении.По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого злоумышленники распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников, отметили в КНБ.
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казахстан, в мире, астана, атырау
Казахстан, В мире, Астана, Атырау
В Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки

КНБ: в Казахстане нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в Казахстане
Автомобиль полиции в Казахстане - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 15 ноя - РИА Новости. В трех городах Казахстана — Астане, Атырау и Жезказгане — нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности республики.
"Пятнадцатого ноября 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов", - говорится в сообщении.
По версии следствия, задержанные преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого злоумышленники распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников, отметили в КНБ.
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