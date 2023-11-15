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На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана - РИА Новости, 15.11.2023

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

На Камчатке завершилось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевского, начавшееся в июне этого года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:23

2023-11-15T05:23

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости. На Камчатке завершилось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевского, начавшееся в июне этого года, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера. Согласно спутниковым данным, термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков, продолжает наблюдаться в районе вулкана", - говорится в сообщении. Вулкану присвоен "зеленый" код опасности для авиации. Это значит, что фумарольная деятельность гиганта может быть опасная для самолетов, передвигающихся по местным авиалиниям. Максимальную активность Ключевской проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на один километр а высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря. Вулкан Ключевской находится в Устье-Камчатском районе Камчатского края. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 километрах от исполина.

https://ria.ru/20231115/vulkan-1909498942.html

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камчатка, евразия, камчатский край, российская академия наук, россия, происшествия