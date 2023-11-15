https://ria.ru/20231115/vulkan-1909500413.html
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана - РИА Новости, 15.11.2023
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
На Камчатке завершилось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевского, начавшееся в июне этого года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:23
2023-11-15T05:23
2023-11-15T05:23
камчатка
евразия
камчатский край
российская академия наук
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96356/08/963560809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6306f88a594a78ff10abeabe40888009.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости. На Камчатке завершилось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевского, начавшееся в июне этого года, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера. Согласно спутниковым данным, термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков, продолжает наблюдаться в районе вулкана", - говорится в сообщении. Вулкану присвоен "зеленый" код опасности для авиации. Это значит, что фумарольная деятельность гиганта может быть опасная для самолетов, передвигающихся по местным авиалиниям. Максимальную активность Ключевской проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на один километр а высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря. Вулкан Ключевской находится в Устье-Камчатском районе Камчатского края. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231115/vulkan-1909498942.html
камчатка
евразия
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96356/08/963560809_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_cbf55b9756b6f9eaf8eabab453eef4f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, евразия, камчатский край, российская академия наук, россия, происшествия
Камчатка, Евразия, Камчатский край, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана
РАН: на Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана, начавшееся в июне