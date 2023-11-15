https://ria.ru/20231115/vstrecha-1909703437.html

Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023

Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул журналистов Белого дома. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:22

2023-11-15T22:22

2023-11-15T22:57

в мире

сан-франциско

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909237359_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2a9d656d742c1d789850b74d45fb024.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул журналистов Белого дома."Автоколонна прибыла в поместье Филоли в 10:50 утра (21:50 по московскому времени - ред.) спустя 35 минут езды", - сообщили в пресс-пуле.Там добавили, что по дороге движения находились отдельные группы демонстрантов с флагами Китая как в поддержку КНР, так и против него.Лидеры стран при встрече пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для проведения переговоров.На вопросы прессы Байден отвечать не стал.Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Как передает корреспондент РИА Новости, дорога перекрыта за 10 километров от поместья Филоли. При этом попытка в объезд также блокируется на расстоянии в 5 километров до поместья.Переговоры, согласно расписанию, должны были начаться в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Неизвестно, сколько именно они продлятся, но в 16.15 по местному времени (03.15 мск четверга) у Байдена запланирована пресс-конференция.Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США надеется на продуктивный диалог Байдена и Си Цзиньпина, который станет толчком к более активному взаимодействию в будущем.Предстоящей встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который КНР считает одной из своих провинций. Пекин тогда не ограничился высказыванием протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям.Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-франциско, си цзиньпин