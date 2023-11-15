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Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023
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22:22 15.11.2023 (обновлено: 22:57 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vstrecha-1909703437.html
Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином
Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023
Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул журналистов Белого дома. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:22
2023-11-15T22:57
в мире
сан-франциско
си цзиньпин
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул журналистов Белого дома."Автоколонна прибыла в поместье Филоли в 10:50 утра (21:50 по московскому времени - ред.) спустя 35 минут езды", - сообщили в пресс-пуле.Там добавили, что по дороге движения находились отдельные группы демонстрантов с флагами Китая как в поддержку КНР, так и против него.Лидеры стран при встрече пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для проведения переговоров.На вопросы прессы Байден отвечать не стал.Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Как передает корреспондент РИА Новости, дорога перекрыта за 10 километров от поместья Филоли. При этом попытка в объезд также блокируется на расстоянии в 5 километров до поместья.Переговоры, согласно расписанию, должны были начаться в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Неизвестно, сколько именно они продлятся, но в 16.15 по местному времени (03.15 мск четверга) у Байдена запланирована пресс-конференция.Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США надеется на продуктивный диалог Байдена и Си Цзиньпина, который станет толчком к более активному взаимодействию в будущем.Предстоящей встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который КНР считает одной из своих провинций. Пекин тогда не ограничился высказыванием протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям.Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html
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в мире, сан-франциско, си цзиньпин
В мире, Сан-Франциско, Си Цзиньпин
Байден прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

Байден прибыл в Сан-Франциско на переговоры с Си Цзиньпином

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Автоколонна прибыла в поместье Филоли в 10:50 утра (21:50 по московскому времени - ред.) спустя 35 минут езды", - сообщили в пресс-пуле.
Там добавили, что по дороге движения находились отдельные группы демонстрантов с флагами Китая как в поддержку КНР, так и против него.
Лидеры стран при встрече пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для проведения переговоров.
На вопросы прессы Байден отвечать не стал.
Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина. Как передает корреспондент РИА Новости, дорога перекрыта за 10 километров от поместья Филоли. При этом попытка в объезд также блокируется на расстоянии в 5 километров до поместья.
Переговоры, согласно расписанию, должны были начаться в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Неизвестно, сколько именно они продлятся, но в 16.15 по местному времени (03.15 мск четверга) у Байдена запланирована пресс-конференция.
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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США надеется на продуктивный диалог Байдена и Си Цзиньпина, который станет толчком к более активному взаимодействию в будущем.
Предстоящей встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который КНР считает одной из своих провинций. Пекин тогда не ограничился высказыванием протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям.
Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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