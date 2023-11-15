https://ria.ru/20231115/ukraina-1909680472.html
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2023
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:39
2023-11-15T19:39
2023-11-15T19:39
россия
украина
киев
мария захарова
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Guardian сообщала, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется таким образом замороженным. "Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо", - сказала Захарова на брифинге. Она также отметила агрессивный характер политики НАТО в отношении Москвы, обратив внимание на то, что присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности России.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, мария захарова, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО
Захарова: вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России