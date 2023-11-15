https://ria.ru/20231115/ukraina-1909680472.html

Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО

Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2023

Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:39

2023-11-15T19:39

2023-11-15T19:39

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украина

киев

мария захарова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Guardian сообщала, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется таким образом замороженным. "Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо", - сказала Захарова на брифинге. Она также отметила агрессивный характер политики НАТО в отношении Москвы, обратив внимание на то, что присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности России.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина

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россия, украина, киев, мария захарова, нато, в мире