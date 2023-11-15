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Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2023
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19:39 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909680472.html
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2023
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:39
2023-11-15T19:39
россия
украина
киев
мария захарова
нато
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета Guardian сообщала, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется таким образом замороженным. "Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо", - сказала Захарова на брифинге. Она также отметила агрессивный характер политики НАТО в отношении Москвы, обратив внимание на то, что присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности России.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО

Захарова: вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Guardian сообщала, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется таким образом замороженным.
"Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо", - сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила агрессивный характер политики НАТО в отношении Москвы, обратив внимание на то, что присоединение Киева к альянсу представляет угрозу для безопасности России.
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