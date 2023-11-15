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Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления - РИА Новости, 15.11.2023
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08:00 15.11.2023 (обновлено: 08:02 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html
Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления
Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления - РИА Новости, 15.11.2023
Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления
В США признали, что больше не смогут выделять десятки миллиардов долларов Украине, как в предыдущие два года. Американцы хотят переложить это на Евросоюз, но и... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:00
2023-11-15T08:02
украина
сша
киев
урсула фон дер ляйен
вооруженные силы украины
руслан бортник
евросоюз
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В США признали, что больше не смогут выделять десятки миллиардов долларов Украине, как в предыдущие два года. Американцы хотят переложить это на Евросоюз, но и там не готовы спонсировать ВСУ. О том, как Запад и киевский режим надеются выйти из затруднительного положения, — в материале РИА Новости.Денег нетПредставитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о сокращении финансирования Киева. Шестьдесят миллиардов на 2024-й так и не утвердили. Последний согласованный пакет — 425 миллионов. В программе содействия безопасности Украины денег почти не осталось.Спикер Министерства обороны Сабрина Сингх пояснила, что потратили уже 95 процентов. И напомнила: есть и другие спонсоры. Так, в середине ноября состоится очередная встреча в "формате Рамштайн".Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что для ВСУ еще есть 1,1 миллиарда долларов.Помощница главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки тоже сказала, что средства для прямой бюджетной поддержки Киева закончились. "Без дальнейшего финансирования правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", — предупредила она.Где плохо лежитКомитет по иностранным делам палаты представителей поддержал двухпартийный законопроект о передаче конфискованных российских активов киевскому режиму.Согласно этому документу, глава Госдепа совместно с USAID в течение 180 дней предоставит описание того, на что можно потратить изъятые средства. Как выразился один из авторов законопроекта Майкл Маккол, нужно, чтобы за боевые действия платила Москва.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил: американская помощь Украине сократится, поэтому надо раскошелиться европейцам. В Брюсселе также собираются конфисковать российскую собственность. Британское издание Financial Times опубликовало открытое письмо трех десятков известных международных деятелей с призывом передать Киеву замороженные активы. Обращение подписали бывшие руководители правительств, дипломаты, депутаты Европарламента, председатель Мюнхенской конференции безопасности, представители Всемирного Банка и Всемирного банка университетов, члены Атлантического совета — ведущего аналитического центра США.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что предложения по использованию российских активов вскоре обнародуют. Министры финансов уже определили механизм изъятия средств, теперь решают, на что их потратить. Речь, по ее словам, идет о 211 миллиардах евро. "Идея в том, чтобы собрать все вместе и направить через бюджет ЕС на восстановление Украины", — пояснила она.На пороге крахаМинистр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico сказал, что в 2024-м ждет от Запада хотя бы 29 миллиардов долларов. Это закроет бюджетный дефицит. "Если Украина окажется в кризисе, не поздоровится и ЕС", — пригрозил он.В Брюсселе хотят дать 50 миллиардов евро, но мешают Венгрия и Словакия. Ситуация с замороженными активами на самом деле туманная. Поэтому украинские эксперты предвидят большие сложности."В Минфине считают, что в 2024-м США выделят девять миллиардов долларов, а Евросоюз — 18 миллиардов, — рассуждал политолог Руслан Бортник в интервью одному из национальных медиа. — То есть помощь будет минимальной. При этом в 2022-2023-м была максимальной, но ВСУ все равно не добились серьезных успехов. Сокращение финансирования означает переход к стратегической обороне. Не будет возможностей для наступления. А на фронте уже говорят о дефиците боеприпасов".Он предположил, что придется пойти на массовое увольнение бюджетников, включить печатный станок с соответствующими последствиями: разгон инфляции, девальвация гривны. "Это не меньшие риски для страны, чем поражение на фронте", — подчеркнул Бортник.Украинский экономист Геннадий Балашов добавил, что решить проблему за счет повышения налогов не получится. "Во-первых, Зеленский в 2022-м обещал, что налоги, наоборот, будут уменьшать. Во-вторых, силовики уже охотятся за предпринимателями, выбивая из них деньги. Бизнес все дальше уходит в тень. В общем, государство летит в пропасть, — говорит он. — Малое и среднее предпринимательство уже уничтожено. Нормально функционировать могут только большие компании. То же самое происходит в региональном разрезе. Лишь в экономике Киева все хорошо, даже рестораны работают. Жизнь кипит, потому что в столицу закачивают огромные деньги".Эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов считает, что на фоне событий на Ближнем Востоке у Запада сменились акценты. "Кроме того, разрекламированное контрнаступление провалилось. В США и ЕС не понимают, зачем выделять огромные суммы, если это не приносит результата. Соответственно, деньги будут давать только на оборону", — сказал он в беседе с РИА Новости. Совсем без поддержки, конечно, не оставят, потому что киевский режим необходим для противостояния с Россией. Но резкое падение доверия населения к властям из-за отсутствия позитивных новостей неизбежно, уверен Денисов. Зона турбулентности во внутренней политике Украины продолжит разрастаться.
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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украина, сша, киев, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, руслан бортник, евросоюз, агентство по международному развитию сша
Украина, США, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, Руслан Бортник, Евросоюз, Агентство по международному развитию США
Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления

Минфин Украины ждет от Запада 29 миллиардов долларов

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В США признали, что больше не смогут выделять десятки миллиардов долларов Украине, как в предыдущие два года. Американцы хотят переложить это на Евросоюз, но и там не готовы спонсировать ВСУ. О том, как Запад и киевский режим надеются выйти из затруднительного положения, — в материале РИА Новости.

Денег нет

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о сокращении финансирования Киева. Шестьдесят миллиардов на 2024-й так и не утвердили. Последний согласованный пакет — 425 миллионов. В программе содействия безопасности Украины денег почти не осталось.
© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Спикер Министерства обороны Сабрина Сингх пояснила, что потратили уже 95 процентов. И напомнила: есть и другие спонсоры. Так, в середине ноября состоится очередная встреча в "формате Рамштайн".
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что для ВСУ еще есть 1,1 миллиарда долларов.
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Помощница главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки тоже сказала, что средства для прямой бюджетной поддержки Киева закончились. "Без дальнейшего финансирования правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", — предупредила она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
20 октября, 08:00

Где плохо лежит

Комитет по иностранным делам палаты представителей поддержал двухпартийный законопроект о передаче конфискованных российских активов киевскому режиму.
Согласно этому документу, глава Госдепа совместно с USAID в течение 180 дней предоставит описание того, на что можно потратить изъятые средства. Как выразился один из авторов законопроекта Майкл Маккол, нужно, чтобы за боевые действия платила Москва.
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил: американская помощь Украине сократится, поэтому надо раскошелиться европейцам. В Брюсселе также собираются конфисковать российскую собственность. Британское издание Financial Times опубликовало открытое письмо трех десятков известных международных деятелей с призывом передать Киеву замороженные активы. Обращение подписали бывшие руководители правительств, дипломаты, депутаты Европарламента, председатель Мюнхенской конференции безопасности, представители Всемирного Банка и Всемирного банка университетов, члены Атлантического совета — ведущего аналитического центра США.
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что предложения по использованию российских активов вскоре обнародуют. Министры финансов уже определили механизм изъятия средств, теперь решают, на что их потратить. Речь, по ее словам, идет о 211 миллиардах евро. "Идея в том, чтобы собрать все вместе и направить через бюджет ЕС на восстановление Украины", — пояснила она.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Терпение ограниченно": Зеленский готовит Украину к разрыву с союзниками
1 ноября, 08:00

На пороге краха

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico сказал, что в 2024-м ждет от Запада хотя бы 29 миллиардов долларов. Это закроет бюджетный дефицит. "Если Украина окажется в кризисе, не поздоровится и ЕС", — пригрозил он.
© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко
В Брюсселе хотят дать 50 миллиардов евро, но мешают Венгрия и Словакия. Ситуация с замороженными активами на самом деле туманная. Поэтому украинские эксперты предвидят большие сложности.
"В Минфине считают, что в 2024-м США выделят девять миллиардов долларов, а Евросоюз — 18 миллиардов, — рассуждал политолог Руслан Бортник в интервью одному из национальных медиа. — То есть помощь будет минимальной. При этом в 2022-2023-м была максимальной, но ВСУ все равно не добились серьезных успехов. Сокращение финансирования означает переход к стратегической обороне. Не будет возможностей для наступления. А на фронте уже говорят о дефиците боеприпасов".
© AP Photo / Jae C. HongСотрудник ресторана в Киеве
Сотрудник ресторана в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Сотрудник ресторана в Киеве
Он предположил, что придется пойти на массовое увольнение бюджетников, включить печатный станок с соответствующими последствиями: разгон инфляции, девальвация гривны. "Это не меньшие риски для страны, чем поражение на фронте", — подчеркнул Бортник.
Украинский экономист Геннадий Балашов добавил, что решить проблему за счет повышения налогов не получится. "Во-первых, Зеленский в 2022-м обещал, что налоги, наоборот, будут уменьшать. Во-вторых, силовики уже охотятся за предпринимателями, выбивая из них деньги. Бизнес все дальше уходит в тень. В общем, государство летит в пропасть, — говорит он. — Малое и среднее предпринимательство уже уничтожено. Нормально функционировать могут только большие компании. То же самое происходит в региональном разрезе. Лишь в экономике Киева все хорошо, даже рестораны работают. Жизнь кипит, потому что в столицу закачивают огромные деньги".
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов считает, что на фоне событий на Ближнем Востоке у Запада сменились акценты. "Кроме того, разрекламированное контрнаступление провалилось. В США и ЕС не понимают, зачем выделять огромные суммы, если это не приносит результата. Соответственно, деньги будут давать только на оборону", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Совсем без поддержки, конечно, не оставят, потому что киевский режим необходим для противостояния с Россией. Но резкое падение доверия населения к властям из-за отсутствия позитивных новостей неизбежно, уверен Денисов. Зона турбулентности во внутренней политике Украины продолжит разрастаться.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар
8 ноября, 08:00
 
УкраинаСШАКиевУрсула фон дер ЛяйенВооруженные силы УкраиныРуслан БортникЕвросоюзАгентство по международному развитию США
 
 
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