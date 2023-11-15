https://ria.ru/20231115/tu144-1909634820.html

Савельев сообщил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144

Савельев сообщил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144 - РИА Новости, 15.11.2023

Савельев сообщил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144

Россия имеет все необходимые наработки для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:54

2023-11-15T16:54

2023-11-15T16:54

общество

технологии

россия

виталий савельев

андрей туполев

оао "туполев"

ту-144

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия имеет все необходимые наработки для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках "Транспортной недели 2023". "Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок и, что важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки", - сказал он. Он отметил, что в данный момент России с её огромными территориями не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Ту-144 - сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы конструкторским бюро Андрея Туполева (ныне ОАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации).

https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909378495.html

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общество, технологии, россия, виталий савельев, андрей туполев, оао "туполев", ту-144