https://ria.ru/20231115/tsb-1909517561.html

ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге

ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге - РИА Новости, 15.11.2023

ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:44

2023-11-15T09:44

2023-11-15T09:44

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АЛМА-АТА, 15 ноя - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора. Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября. "Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", - пояснили в нацбанке. Ранее в ЦБ сообщали, что при нацбанке создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта "Цифровой тенге". Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.

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экономика, технологии, казахстан, в мире