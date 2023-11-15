https://ria.ru/20231115/tsb-1909517561.html
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге - РИА Новости, 15.11.2023
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге
Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:44
2023-11-15T09:44
2023-11-15T09:44
экономика
технологии
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119670/61/1196706189_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bb8a0b1456c94df17e6dad1d9cc04499.jpg
АЛМА-АТА, 15 ноя - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора. Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября. "Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", - пояснили в нацбанке. Ранее в ЦБ сообщали, что при нацбанке создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта "Цифровой тенге". Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.
https://ria.ru/20231115/kurs-1909504675.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119670/61/1196706189_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_384717aa49936de16e8c6e13a66d8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, казахстан, в мире
Экономика, Технологии, Казахстан, В мире
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге
Центробанк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге
АЛМА-АТА, 15 ноя - РИА Новости.
Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге, сообщила в среду пресс-служба
финансового регулятора.
Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября.
«
"Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", - пояснили в нацбанке.
Ранее в ЦБ сообщали, что при нацбанке создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта "Цифровой тенге".
Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.
Курс доллара снизился до 90,39 рубля