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Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple - РИА Новости, 15.11.2023
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00:30 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/telegram-1909488562.html
Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple
Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple - РИА Новости, 15.11.2023
Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple - для очков смешанной реальности... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T00:30
2023-11-15T00:30
технологии
павел дуров
apple
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple - для очков смешанной реальности Vision Pro. Дуров опубликовал видео интерфейса с подписью "Telegram для VisionOS". Интерфейс приложения для очков дополненной реальности похож на интерфейс мессенджера в десктопной версии. Однако панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений, расположена слева на отдельном островке. Медиафайлы разворачиваются на всю ширину экрана, а просмотр стикеров в чате сопровождается дополнительной анимацией. Ранее в июне компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Для устройства разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.
https://ria.ru/20231013/telegram-1902685256.html
https://ria.ru/20230814/telegram-1889864256.html
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технологии, павел дуров, apple, telegram, в мире
Технологии, Павел Дуров, Apple, Telegram, В мире
Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple - для очков смешанной реальности Vision Pro.
Дуров опубликовал видео интерфейса с подписью "Telegram для VisionOS".
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13 октября, 22:37
Интерфейс приложения для очков дополненной реальности похож на интерфейс мессенджера в десктопной версии. Однако панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений, расположена слева на отдельном островке. Медиафайлы разворачиваются на всю ширину экрана, а просмотр стикеров в чате сопровождается дополнительной анимацией.
Ранее в июне компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Для устройства разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.
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