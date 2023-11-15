https://ria.ru/20231115/telegram-1909488562.html

Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple - РИА Новости, 15.11.2023

Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple - для очков смешанной реальности... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T00:30

2023-11-15T00:30

2023-11-15T00:30

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал в своем Telegram-канале интерфейс мессенджера в дополненной реальности от Apple - для очков смешанной реальности Vision Pro. Дуров опубликовал видео интерфейса с подписью "Telegram для VisionOS". Интерфейс приложения для очков дополненной реальности похож на интерфейс мессенджера в десктопной версии. Однако панель, с помощью которой можно перейти в разделы настроек, звонков, контактов и сообщений, расположена слева на отдельном островке. Медиафайлы разворачиваются на всю ширину экрана, а просмотр стикеров в чате сопровождается дополнительной анимацией. Ранее в июне компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Внешне устройство похоже на массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку - вероятно, для подключения внешнего аккумулятора, обеспечивающего до двух часов работы. Для устройства разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.

https://ria.ru/20231013/telegram-1902685256.html

https://ria.ru/20230814/telegram-1889864256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, apple, telegram, в мире