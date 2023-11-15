https://ria.ru/20231115/tatarstan-1909527069.html

Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР

Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР - РИА Новости, 15.11.2023

Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР

Татарстан изучит возможности сотрудничества с китайскими компаниями в сфере интеллектуальных решений и развития стартапов, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:29

2023-11-15T10:29

2023-11-15T10:29

республика татарстан

китай

юго-восточная азия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Татарстан изучит возможности сотрудничества с китайскими компаниями в сфере интеллектуальных решений и развития стартапов, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду прибыл в Шэньчжэнь (Китай) для участия в Китайской выставке высоких технологий. Также запланированы встречи с руководством провинции, посещение ряда предприятий. "Делегация Татарстана ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний. В частности, посетили стенд производства микросхем, чипов и программного обеспечения. Благодаря комплексному подходу компания предлагает интеллектуальные решения: умный дом, умный город. Рустам Минниханов поручил направить специалистов из Татарстана для изучения возможностей компании и дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении. Кроме того, делегация посетила стенд компании-инвестора стартапов. Общий капитал составляет свыше 10 миллиардов юаней ($1,37 млрд), компания работает в кооперации с 85 фондами, инвестирует не только в китайские стартапы, но и зарубежные. Минниханов также поручил изучить потенциал компании. Китайская выставка высоких технологий - одно из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии. Ежегодно здесь выставляются порядка 1 тысячи предприятий, собирается порядка 500 тысяч посетителей. На выставке представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, 5G, интернета вещей, антипандемийные ИТ-услуги, технологии чипов, больших данных, облачных хранений, информационной безопасности, блокчейна. Шэньчжэнь – электронная столица Китая, занимает второе место в стране по объему промышленного производства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника. В Шэньчжэне базируются такие известные производители, как Huawei, Honor, ZTE, Skyworth, ведущий производитель электромобилей BYD Auto, заводской комплекс фирмы Foxconn, на котором изготавливается продукция американских и японских электронных компаний, в частности, Apple (включая iPhone и iPad) и Sony.

https://ria.ru/20231113/tatarstan-1909113253.html

китай

юго-восточная азия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, юго-восточная азия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)