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Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР - РИА Новости, 15.11.2023
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Республика Татарстан
 
10:29 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/tatarstan-1909527069.html
Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР
Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР - РИА Новости, 15.11.2023
Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР
Татарстан изучит возможности сотрудничества с китайскими компаниями в сфере интеллектуальных решений и развития стартапов, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:29
2023-11-15T10:29
республика татарстан
китай
юго-восточная азия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Татарстан изучит возможности сотрудничества с китайскими компаниями в сфере интеллектуальных решений и развития стартапов, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду прибыл в Шэньчжэнь (Китай) для участия в Китайской выставке высоких технологий. Также запланированы встречи с руководством провинции, посещение ряда предприятий. "Делегация Татарстана ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний. В частности, посетили стенд производства микросхем, чипов и программного обеспечения. Благодаря комплексному подходу компания предлагает интеллектуальные решения: умный дом, умный город. Рустам Минниханов поручил направить специалистов из Татарстана для изучения возможностей компании и дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении. Кроме того, делегация посетила стенд компании-инвестора стартапов. Общий капитал составляет свыше 10 миллиардов юаней ($1,37 млрд), компания работает в кооперации с 85 фондами, инвестирует не только в китайские стартапы, но и зарубежные. Минниханов также поручил изучить потенциал компании. Китайская выставка высоких технологий - одно из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии. Ежегодно здесь выставляются порядка 1 тысячи предприятий, собирается порядка 500 тысяч посетителей. На выставке представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, 5G, интернета вещей, антипандемийные ИТ-услуги, технологии чипов, больших данных, облачных хранений, информационной безопасности, блокчейна. Шэньчжэнь – электронная столица Китая, занимает второе место в стране по объему промышленного производства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника. В Шэньчжэне базируются такие известные производители, как Huawei, Honor, ZTE, Skyworth, ведущий производитель электромобилей BYD Auto, заводской комплекс фирмы Foxconn, на котором изготавливается продукция американских и японских электронных компаний, в частности, Apple (включая iPhone и iPad) и Sony.
https://ria.ru/20231113/tatarstan-1909113253.html
китай
юго-восточная азия
республика татарстан (татарстан)
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китай, юго-восточная азия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Китай, Юго-Восточная Азия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан изучит перспективы сотрудничества с компаниями КНР

© Фото : Официальный сайт главы Татарстана Рустама МиннихановаГлава Татарстана Рустам Минниханов на Китайской выставке высоких технологий в Шэньчжэнь
Глава Татарстана Рустам Минниханов на Китайской выставке высоких технологий в Шэньчжэнь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Официальный сайт главы Татарстана Рустама Минниханова
Глава Татарстана Рустам Минниханов на Китайской выставке высоких технологий в Шэньчжэнь
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Татарстан изучит возможности сотрудничества с китайскими компаниями в сфере интеллектуальных решений и развития стартапов, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду прибыл в Шэньчжэнь (Китай) для участия в Китайской выставке высоких технологий. Также запланированы встречи с руководством провинции, посещение ряда предприятий.
«
"Делегация Татарстана ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний. В частности, посетили стенд производства микросхем, чипов и программного обеспечения. Благодаря комплексному подходу компания предлагает интеллектуальные решения: умный дом, умный город. Рустам Минниханов поручил направить специалистов из Татарстана для изучения возможностей компании и дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, делегация посетила стенд компании-инвестора стартапов. Общий капитал составляет свыше 10 миллиардов юаней ($1,37 млрд), компания работает в кооперации с 85 фондами, инвестирует не только в китайские стартапы, но и зарубежные. Минниханов также поручил изучить потенциал компании.
Китайская выставка высоких технологий - одно из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии. Ежегодно здесь выставляются порядка 1 тысячи предприятий, собирается порядка 500 тысяч посетителей. На выставке представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, 5G, интернета вещей, антипандемийные ИТ-услуги, технологии чипов, больших данных, облачных хранений, информационной безопасности, блокчейна.
Шэньчжэнь – электронная столица Китая, занимает второе место в стране по объему промышленного производства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника. В Шэньчжэне базируются такие известные производители, как Huawei, Honor, ZTE, Skyworth, ведущий производитель электромобилей BYD Auto, заводской комплекс фирмы Foxconn, на котором изготавливается продукция американских и японских электронных компаний, в частности, Apple (включая iPhone и iPad) и Sony.
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Республика ТатарстанКитайЮго-Восточная АзияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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