https://ria.ru/20231115/tatarskiy-1909644374.html

Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский

Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский - РИА Новости, 15.11.2023

Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский

Скончался один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья в среду. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:31

2023-11-15T17:31

2023-11-15T21:22

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Скончался один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья в среду."Огласить показания не прибывших потерпевших по списку, за исключением потерпевшего Полиэктова, поскольку в перерыве судебного заседания поступила информация, что указанный потерпевший скончался", — сообщил судья Тимур Жидков на выездном заседании в I Западном окружном военном суде.Смерть этого человека стала новостью и для адвоката Треповой Даниила Бермана — как заявил защитник журналистам, ранее он об этом осведомлен не был. "Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно", — отметил Берман. В заседании объявлен перерыв до пятницы, 17 ноября.На данный момент сам Татарский (он же Максим Фомин) — единственный погибший при том теракте, согласно официальным данным. По данным следствия, Трепова была участницей организованной группы, созданной для проведения теракта, и под чужим именем и легендой втерлась в доверие к Татарскому, а 2 апреля в кафе на встрече вручила ему статуэтку с вмонтированной бомбой.В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). В тот же день Трепова прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Он также стал фигурантом уголовного дела.

https://ria.ru/20231026/delo-1905414637.html

https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, санкт-петербург