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Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский - РИА Новости, 15.11.2023
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17:31 15.11.2023 (обновлено: 21:22 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/tatarskiy-1909644374.html
Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский
Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский - РИА Новости, 15.11.2023
Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский
Скончался один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья в среду. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:31
2023-11-15T21:22
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Скончался один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья в среду."Огласить показания не прибывших потерпевших по списку, за исключением потерпевшего Полиэктова, поскольку в перерыве судебного заседания поступила информация, что указанный потерпевший скончался", — сообщил судья Тимур Жидков на выездном заседании в I Западном окружном военном суде.Смерть этого человека стала новостью и для адвоката Треповой Даниила Бермана — как заявил защитник журналистам, ранее он об этом осведомлен не был. "Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно", — отметил Берман. В заседании объявлен перерыв до пятницы, 17 ноября.На данный момент сам Татарский (он же Максим Фомин) — единственный погибший при том теракте, согласно официальным данным. По данным следствия, Трепова была участницей организованной группы, созданной для проведения теракта, и под чужим именем и легендой втерлась в доверие к Татарскому, а 2 апреля в кафе на встрече вручила ему статуэтку с вмонтированной бомбой.В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). В тот же день Трепова прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Он также стал фигурантом уголовного дела.
https://ria.ru/20231026/delo-1905414637.html
https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html
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владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия, санкт-петербург
Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия, Санкт-Петербург
Умер один из потерпевших по делу о теракте, при котором погиб Татарский

Судья объявил о смерти потерпевшего по делу о теракте против Владлена Татарского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Скончался один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья в среду.
"Огласить показания не прибывших потерпевших по списку, за исключением потерпевшего Полиэктова, поскольку в перерыве судебного заседания поступила информация, что указанный потерпевший скончался", — сообщил судья Тимур Жидков на выездном заседании в I Западном окружном военном суде.
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Смерть этого человека стала новостью и для адвоката Треповой Даниила Бермана — как заявил защитник журналистам, ранее он об этом осведомлен не был. "Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд, и все станет понятно", — отметил Берман. В заседании объявлен перерыв до пятницы, 17 ноября.
На данный момент сам Татарский (он же Максим Фомин) — единственный погибший при том теракте, согласно официальным данным. По данным следствия, Трепова была участницей организованной группы, созданной для проведения теракта, и под чужим именем и легендой втерлась в доверие к Татарскому, а 2 апреля в кафе на встрече вручила ему статуэтку с вмонтированной бомбой.
В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы (столько в деле и потерпевших). В тот же день Трепова прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Он также стал фигурантом уголовного дела.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Вчера, 16:20
 
Владлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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