https://ria.ru/20231115/ssha-1909628389.html
Экс-посол России назвал условие для изменения Китаем позиции по США
Экс-посол России назвал условие для изменения Китаем позиции по США - РИА Новости, 15.11.2023
Экс-посол России назвал условие для изменения Китаем позиции по США
Позиция Китая по вопросам международной повестки останется прежней на саммите стран АТЭС в США и не изменится, пока американская администрации не откажется от... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:26
2023-11-15T16:26
2023-11-15T16:26
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Позиция Китая по вопросам международной повестки останется прежней на саммите стран АТЭС в США и не изменится, пока американская администрации не откажется от завоевания мирового господства, заявил РИА Новости сенатор от правительства Саратовской области и бывший посол России в КНР Андрей Денисов. "До тех пор, пока американская администрация не изменит свой агрессивный и экспансионистский курс, который так или иначе нацелен за завоевание и поддержание мирового господства, - ничего (в китайской позиции по международным вопросам - ред.) не изменится", - отметил Денисов, комментируя ожидания от встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите АТЭС. Экс-посол добавил, что китайцы "отлично понимают" природу американской политики, понимают цели, которые перед собой ставит США. По оценке Денисова, эти цели "коренным образом расходятся с позицией Китайской Народной Республики". "Между США и Китаем накопились противоречия, причем совершенно однозначно можно сказать, что накопились они по инициативе Соединенных Штатов. Китай, как вносящая серьезный вклад в развитие мировой экономики страна, заинтересован в снятии торговых барьеров, которые США за последнее время наплодили в огромном количестве. Это будет предметом особого внимания китайской стороны на переговорах", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что на саммите будет поднята тема агрессивного отношения США - как к Китаю, так и к России. Экс-дипломат сообщил, что, как ожидается, в США китайский лидер встретится со своими "старыми друзьями" из штата Айова, с которыми познакомился в 1958 году. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
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сша, китай, андрей денисов, в мире
США, Китай, Андрей Денисов, В мире
Экс-посол России назвал условие для изменения Китаем позиции по США
Экс-посол РФ: КНР не изменит позицию без отказа США от идеи мирового господства
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Позиция Китая по вопросам международной повестки останется прежней на саммите стран АТЭС в США и не изменится, пока американская администрации не откажется от завоевания мирового господства, заявил РИА Новости сенатор от правительства Саратовской области и бывший посол России в КНР Андрей Денисов.
"До тех пор, пока американская администрация не изменит свой агрессивный и экспансионистский курс, который так или иначе нацелен за завоевание и поддержание мирового господства, - ничего (в китайской позиции по международным вопросам - ред.) не изменится", - отметил Денисов, комментируя ожидания от встречи председателя КНР Си Цзиньпина
и президента США Джо Байдена
на саммите АТЭС.
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
Экс-посол добавил, что китайцы "отлично понимают" природу американской политики, понимают цели, которые перед собой ставит США. По оценке Денисова, эти цели "коренным образом расходятся с позицией Китайской Народной Республики".
"Между США и Китаем накопились противоречия, причем совершенно однозначно можно сказать, что накопились они по инициативе Соединенных Штатов. Китай, как вносящая серьезный вклад в развитие мировой экономики страна, заинтересован в снятии торговых барьеров, которые США за последнее время наплодили в огромном количестве. Это будет предметом особого внимания китайской стороны на переговорах", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что на саммите будет поднята тема агрессивного отношения США - как к Китаю, так и к России.
Экс-дипломат сообщил, что, как ожидается, в США китайский лидер встретится со своими "старыми друзьями" из штата Айова
, с которыми познакомился в 1958 году.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско
на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
.
Появился инсайд о "договорняке" Китая и США