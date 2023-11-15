https://ria.ru/20231115/si-1909559131.html

В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином

В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023

В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, заявил, что страны выстраивают... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:26

2023-11-15T12:26

2023-11-15T12:40

китай

си цзиньпин

сша

джо байден

дмитрий песков

в мире

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, заявил, что страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, в Кремле будут следить за сообщениями."Нет, две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому, так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли следить в Кремле за этой встречей, есть ли какие-то ожидания.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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китай

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, си цзиньпин, сша, джо байден, дмитрий песков, в мире, россия