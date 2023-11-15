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В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023
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12:26 15.11.2023 (обновлено: 12:40 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/si-1909559131.html
В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином
В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023
В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, заявил, что страны выстраивают... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:26
2023-11-15T12:40
китай
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сша
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, заявил, что страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, в Кремле будут следить за сообщениями."Нет, две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому, так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли следить в Кремле за этой встречей, есть ли какие-то ожидания.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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китай, си цзиньпин, сша, джо байден, дмитрий песков, в мире, россия
Китай, Си Цзиньпин, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, В мире, Россия
В Кремле прокомментировали контакты Байдена с Си Цзиньпином

Песков назвал контакты Байдена с Си Цзиньпином личным правом двух стран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, заявил, что страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, в Кремле будут следить за сообщениями.
"Нет, две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право, поэтому это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех, поэтому, так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли следить в Кремле за этой встречей, есть ли какие-то ожидания.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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