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Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник - РИА Новости, 15.11.2023
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07:14 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/shvetsiya-1909504875.html
Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник
Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник - РИА Новости, 15.11.2023
Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник
Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца года, если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:14
2023-11-15T07:14
в мире
швеция
турция
нато
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АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца года, если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию, сообщил РИА Новости источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выразил надежду на скорое завершение процесса по членству Швеции в НАТО. "В четверг парламентская комиссия по иностранным делам начнет рассмотрение заявки Швеции. Сейчас есть позитивный фон, мы видим конструктивный подход со стороны Стокгольма. В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года", - сообщил собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявлял, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html
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в мире, швеция, турция, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Евросоюз
Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца года, если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию, сообщил РИА Новости источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.
Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выразил надежду на скорое завершение процесса по членству Швеции в НАТО.
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"В четверг парламентская комиссия по иностранным делам начнет рассмотрение заявки Швеции. Сейчас есть позитивный фон, мы видим конструктивный подход со стороны Стокгольма. В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года", - сообщил собеседник агентства.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявлял, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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