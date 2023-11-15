https://ria.ru/20231115/shvetsiya-1909504875.html

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник - РИА Новости, 15.11.2023

Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, заявил источник

Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца года, если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T07:14

2023-11-15T07:14

2023-11-15T07:14

в мире

швеция

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АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Процесс ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО может быть завершен до конца года, если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию, сообщил РИА Новости источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выразил надежду на скорое завершение процесса по членству Швеции в НАТО. "В четверг парламентская комиссия по иностранным делам начнет рассмотрение заявки Швеции. Сейчас есть позитивный фон, мы видим конструктивный подход со стороны Стокгольма. В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года", - сообщил собеседник агентства. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявлял, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html

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швеция

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в мире, швеция, турция, нато, евросоюз