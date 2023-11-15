https://ria.ru/20231115/shkoly-1909707667.html

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2023

По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-15T23:00

2023-11-15T23:00

2023-11-16T00:32

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа, сообщается на сайте ведомства."Две школы БАПОР <...> подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в одной из школ", — говорится в заявлении.Это не первый случай атаки на учебное заведение в Газе. Так, на минувшей неделе 25 человек стали жертвами израильского удара по школе "Аль-Бурак". Кроме того, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) 4 ноября обстрелял школу "Аль-Фахура". Погибли не менее 12 человек, еще 54 пострадали. За день до этого под ударом оказалась школа Усамы бен Заида, где укрывались беженцы. Как сообщало палестинское информагентство WAFA, десятки людей погибли или получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ссср, израиль, хамас, палестина