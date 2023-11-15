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По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2023
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23:00 15.11.2023 (обновлено: 00:32 16.11.2023)
https://ria.ru/20231115/shkoly-1909707667.html
По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие
По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2023
По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие
Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-15T23:00
2023-11-16T00:32
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ссср
израиль
хамас
палестина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа, сообщается на сайте ведомства."Две школы БАПОР &lt;...&gt; подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в одной из школ", — говорится в заявлении.Это не первый случай атаки на учебное заведение в Газе. Так, на минувшей неделе 25 человек стали жертвами израильского удара по школе "Аль-Бурак". Кроме того, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) 4 ноября обстрелял школу "Аль-Фахура". Погибли не менее 12 человек, еще 54 пострадали. За день до этого под ударом оказалась школа Усамы бен Заида, где укрывались беженцы. Как сообщало палестинское информагентство WAFA, десятки людей погибли или получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
ссср
израиль
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ссср, израиль, хамас, палестина
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, СССР, Израиль, ХАМАС, Палестина
По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

БАПОР: по двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

© AP Photo / Adel HanaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа, сообщается на сайте ведомства.
"Две школы БАПОР <...> подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в одной из школ", — говорится в заявлении.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
Это не первый случай атаки на учебное заведение в Газе. Так, на минувшей неделе 25 человек стали жертвами израильского удара по школе "Аль-Бурак". Кроме того, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) 4 ноября обстрелял школу "Аль-Фахура". Погибли не менее 12 человек, еще 54 пострадали. За день до этого под ударом оказалась школа Усамы бен Заида, где укрывались беженцы. Как сообщало палестинское информагентство WAFA, десятки людей погибли или получили ранения.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСССРИзраильХАМАСПалестина
 
 
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