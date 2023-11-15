https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение - РИА Новости, 15.11.2023
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение
В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:49
2023-11-15T08:49
2023-11-15T09:54
общество
самара
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903808703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4ad92d6bab0ee242cb182bc4a56a612.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. "Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение", — сказала депутат РИА Новости.Она отметила, что предмет будут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году."В 40 регионах уже есть преподавание этого курса даже в школьной программе. Начали в Самаре, а сейчас 40 регионов", — уточнила Останина."Семьеведение" пока преподается в рамках курса "обществознания". Учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания. Как заявила в июле его директор Наталья Агре, задачами программы по "семьеведению" станут "подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики".
https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903808703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9bfabc7a2bc609996d8161d220d47de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самара, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Самара, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение
Останина: обязательный предмет семьеведение могут ввести в 2024 году