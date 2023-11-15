https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html

В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение

В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение - РИА Новости, 15.11.2023

В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение

В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:49

2023-11-15T08:49

2023-11-15T09:54

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. "Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение", — сказала депутат РИА Новости.Она отметила, что предмет будут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году."В 40 регионах уже есть преподавание этого курса даже в школьной программе. Начали в Самаре, а сейчас 40 регионов", — уточнила Останина."Семьеведение" пока преподается в рамках курса "обществознания". Учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания. Как заявила в июле его директор Наталья Агре, задачами программы по "семьеведению" станут "подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики".

https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html

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