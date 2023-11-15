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В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение - РИА Новости, 15.11.2023
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08:49 15.11.2023 (обновлено: 09:54 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение - РИА Новости, 15.11.2023
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение
В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:49
2023-11-15T09:54
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. &quot;Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение&quot;, — сказала депутат РИА Новости.Она отметила, что предмет будут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году."В 40 регионах уже есть преподавание этого курса даже в школьной программе. Начали в Самаре, а сейчас 40 регионов", — уточнила Останина."Семьеведение" пока преподается в рамках курса "обществознания". Учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания. Как заявила в июле его директор Наталья Агре, задачами программы по "семьеведению" станут "подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики".
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Общество, Самара, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В российских школах может появиться обязательный предмет семьеведение

Останина: обязательный предмет семьеведение могут ввести в 2024 году

© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / mediaphotos
Ученики во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — "семьеведение", заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«

"Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение", — сказала депутат РИА Новости.

Она отметила, что предмет будут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году.
"В 40 регионах уже есть преподавание этого курса даже в школьной программе. Начали в Самаре, а сейчас 40 регионов", — уточнила Останина.
"Семьеведение" пока преподается в рамках курса "обществознания". Учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания.
Как заявила в июле его директор Наталья Агре, задачами программы по "семьеведению" станут "подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики".
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