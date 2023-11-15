https://ria.ru/20231115/obstrely-1909505641.html
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом
Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:32
2023-11-15T07:32
2023-11-15T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
кременная
андрей марочко
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17bd52e64ce8770d72af179535ad3fdf.jpg
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время участились случаи использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что целями для ударов становятся жилые дома, ЛЭП и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499441.html
луганская народная республика
украина
кременная
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fa0c6942b5effae587dae3c99047d668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, кременная, андрей марочко, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Кременная, Андрей Марочко, Происшествия, Россия
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом