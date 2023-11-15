https://ria.ru/20231115/obstrely-1909505641.html

ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом

ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023

ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом

Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T07:32

2023-11-15T07:32

2023-11-15T07:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

кременная

андрей марочко

происшествия

россия

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время участились случаи использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что целями для ударов становятся жилые дома, ЛЭП и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.

https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499441.html

луганская народная республика

украина

кременная

россия

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луганская народная республика, украина, кременная, андрей марочко, происшествия, россия