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ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrely-1909505641.html
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом
Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:32
2023-11-15T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
кременная
андрей марочко
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время участились случаи использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что целями для ударов становятся жилые дома, ЛЭП и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909499441.html
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луганская народная республика, украина, кременная, андрей марочко, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Кременная, Андрей Марочко, Происшествия, Россия
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом

Марочко: ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время участились случаи использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов. Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Работа артиллеристов на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом
05:04
Эксперт отметил, что целями для ударов становятся жилые дома, ЛЭП и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаКременнаяАндрей МарочкоПроисшествияРоссия
 
 
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