https://ria.ru/20231115/obstrel-1909567286.html

Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области

Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2023

Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области

Один мирный житель погиб, еще один получил ранения при обстреле Херсонской области украинскими войсками, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:58

2023-11-15T12:58

2023-11-15T12:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения при обстреле Херсонской области украинскими войсками, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Новой Каховки один мирный житель погиб. В результате обстрела Горностаевки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Горностаевке, Крынках, Алешках и Днепрянах выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал собеседник. По его сведениям, за сутки киевский режим выпустил по населенным пунктам Херсонщины более 70 снарядов из ствольной артиллерии. "Прилеты" были в Крынках, Алешках, Сагах, Новой Маячке, Кардашинке, Малых Копанях, Казачьих Лагерях и в Обрывке.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , новая каховка, каховка