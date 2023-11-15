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Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrel-1909567286.html
Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области
Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2023
Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области
Один мирный житель погиб, еще один получил ранения при обстреле Херсонской области украинскими войсками, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:58
2023-11-15T12:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения при обстреле Херсонской области украинскими войсками, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Новой Каховки один мирный житель погиб. В результате обстрела Горностаевки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Горностаевке, Крынках, Алешках и Днепрянах выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал собеседник. По его сведениям, за сутки киевский режим выпустил по населенным пунктам Херсонщины более 70 снарядов из ствольной артиллерии. "Прилеты" были в Крынках, Алешках, Сагах, Новой Маячке, Кардашинке, Малых Копанях, Казачьих Лагерях и в Обрывке.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
Источник сообщил о гибели мирного жителя при обстреле в Херсонской области

При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения при обстреле Херсонской области украинскими войсками, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела Новой Каховки один мирный житель погиб. В результате обстрела Горностаевки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Горностаевке, Крынках, Алешках и Днепрянах выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал собеседник.
По его сведениям, за сутки киевский режим выпустил по населенным пунктам Херсонщины более 70 снарядов из ствольной артиллерии. "Прилеты" были в Крынках, Алешках, Сагах, Новой Маячке, Кардашинке, Малых Копанях, Казачьих Лагерях и в Обрывке.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховка
 
 
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