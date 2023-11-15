https://ria.ru/20231115/obse-1909630131.html

СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц

СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц - РИА Новости, 15.11.2023

СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц

Представители стран СНГ на прошедших в среду межмидовских консультациях условились продолжить координацию позиций при проведении заседания СМИД ОБСЕ, отметили... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:33

2023-11-15T16:33

2023-11-15T16:53

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Представители стран СНГ на прошедших в среду межмидовских консультациях условились продолжить координацию позиций при проведении заседания СМИД ОБСЕ, отметили важность допуска на мероприятие делегаций всех стран-участниц, сообщили в пресс-службе исполкома Содружества. Согласно сообщению пресс-службы на сайте исполкома, 15 ноября в Минске состоялись межмидовские консультации на тему "О сотрудничестве государств – участников СНГ и ОБСЕ, а также взаимодействии с Европейским союзом, НАТО и другими многосторонними европейскими организациями". Участие в мероприятии приняли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. "Участники встречи условились продолжить координацию позиций в ходе подготовки и проведения заседания СМИД ОБСЕ в Скопье 30 ноября – 1 декабря 2023 года. При этом была подчеркнута важность обеспечения беспрепятственного допуска делегаций всех государств-участников на предстоящее мероприятие", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в ходе консультаций представители внешнеполитических ведомств обменялись оценками положения дел в ОБСЕ, обсудили проектную и полевую деятельность этой организации в государствах – участниках Содружества и отметили необходимость совместного создания условий для деэскалации военно-политической ситуации в Евро-Атлантике.На консультациях также были рассмотрены текущая политика Евросоюза на пространстве СНГ и отношения стран Содружества с НАТО.

https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html

https://ria.ru/20230927/rossiya-1898870909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, снг, обсе