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СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц - РИА Новости, 15.11.2023
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16:33 15.11.2023 (обновлено: 16:53 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/obse-1909630131.html
СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц
СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц - РИА Новости, 15.11.2023
СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц
Представители стран СНГ на прошедших в среду межмидовских консультациях условились продолжить координацию позиций при проведении заседания СМИД ОБСЕ, отметили... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:33
2023-11-15T16:53
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Представители стран СНГ на прошедших в среду межмидовских консультациях условились продолжить координацию позиций при проведении заседания СМИД ОБСЕ, отметили важность допуска на мероприятие делегаций всех стран-участниц, сообщили в пресс-службе исполкома Содружества. Согласно сообщению пресс-службы на сайте исполкома, 15 ноября в Минске состоялись межмидовские консультации на тему "О сотрудничестве государств – участников СНГ и ОБСЕ, а также взаимодействии с Европейским союзом, НАТО и другими многосторонними европейскими организациями". Участие в мероприятии приняли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. "Участники встречи условились продолжить координацию позиций в ходе подготовки и проведения заседания СМИД ОБСЕ в Скопье 30 ноября – 1 декабря 2023 года. При этом была подчеркнута важность обеспечения беспрепятственного допуска делегаций всех государств-участников на предстоящее мероприятие", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в ходе консультаций представители внешнеполитических ведомств обменялись оценками положения дел в ОБСЕ, обсудили проектную и полевую деятельность этой организации в государствах – участниках Содружества и отметили необходимость совместного создания условий для деэскалации военно-политической ситуации в Евро-Атлантике.На консультациях также были рассмотрены текущая политика Евросоюза на пространстве СНГ и отношения стран Содружества с НАТО.
https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html
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в мире, снг, обсе
В мире, СНГ, ОБСЕ
СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц

Представители СНГ высказались за допуск на СМИД ОБСЕ делегаций всех стран-членов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств
Заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств. Архивное фото
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Представители стран СНГ на прошедших в среду межмидовских консультациях условились продолжить координацию позиций при проведении заседания СМИД ОБСЕ, отметили важность допуска на мероприятие делегаций всех стран-участниц, сообщили в пресс-службе исполкома Содружества.
Согласно сообщению пресс-службы на сайте исполкома, 15 ноября в Минске состоялись межмидовские консультации на тему "О сотрудничестве государств – участников СНГ и ОБСЕ, а также взаимодействии с Европейским союзом, НАТО и другими многосторонними европейскими организациями". Участие в мероприятии приняли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
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"Участники встречи условились продолжить координацию позиций в ходе подготовки и проведения заседания СМИД ОБСЕ в Скопье 30 ноября – 1 декабря 2023 года. При этом была подчеркнута важность обеспечения беспрепятственного допуска делегаций всех государств-участников на предстоящее мероприятие", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в ходе консультаций представители внешнеполитических ведомств обменялись оценками положения дел в ОБСЕ, обсудили проектную и полевую деятельность этой организации в государствах – участниках Содружества и отметили необходимость совместного создания условий для деэскалации военно-политической ситуации в Евро-Атлантике.
На консультациях также были рассмотрены текущая политика Евросоюза на пространстве СНГ и отношения стран Содружества с НАТО.
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