https://ria.ru/20231115/netievskiy-1909606731.html

Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала

Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала - РИА Новости, 15.11.2023

Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала

Актер, экс-участник и продюсер шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский рассказал изданию e1.ru, с кем из коллег продолжает общаться после ухода из программы. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:15

2023-11-15T16:15

2023-11-15T16:15

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер, экс-участник и продюсер шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский рассказал изданию e1.ru, с кем из коллег продолжает общаться после ухода из программы."Мы периодически общаемся с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым. С Ромой Постоваловым в нормальных отношениях. С Юлией Михалковой давно не общался", — признался продюсер.Он объяснил, что в любом коллективе отношения могут быть с кем-то теплые, с кем-то холодные."С годами случаются охлаждения отношений, и каждая сторона трактует недопонимания и недоговоренности в свою сторону", — поделился Нетиевский.Он не исключил, что обсудил бы предложение вернуться в шоу, если бы такое поступило, и выразил благодарность проекту. "Мы прожили рука об руку 20 лет. Было много всего: взлетов и падений. Сейчас все — самодостаточные личности, я благодарен этому этапу, когда мы вместе росли, помогали друг другу выйти на более высокий уровень", — пояснил комик.После ухода Нетиевского из "Уральских пельменей" в 2015 году между продюсером и оставшимися участниками много лет шли судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы. Точку в спорах поставил Верховный суд в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20230610/kandelaki-1877294884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей нетиевский, уральские пельмени, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса