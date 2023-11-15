Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала
Нетиевский из "Уральских пельменей" рассказал, что общается с Рожковым и Ершовым
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктер Сергей Нетиевский на пемьере фильма "Баба Яга спасает мир"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер, экс-участник и продюсер шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский рассказал изданию e1.ru, с кем из коллег продолжает общаться после ухода из программы.
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"Мы периодически общаемся с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым. С Ромой Постоваловым в нормальных отношениях. С Юлией Михалковой давно не общался", — признался продюсер.
Он объяснил, что в любом коллективе отношения могут быть с кем-то теплые, с кем-то холодные.
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"С годами случаются охлаждения отношений, и каждая сторона трактует недопонимания и недоговоренности в свою сторону", — поделился Нетиевский.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСергей Нетиевский в новогоднем шоу "Уральских пельменей" "Борода измята"
Сергей Нетиевский в новогоднем шоу "Уральских пельменей" "Борода измята". Архивное фото
Он не исключил, что обсудил бы предложение вернуться в шоу, если бы такое поступило, и выразил благодарность проекту.
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"Мы прожили рука об руку 20 лет. Было много всего: взлетов и падений. Сейчас все — самодостаточные личности, я благодарен этому этапу, когда мы вместе росли, помогали друг другу выйти на более высокий уровень", — пояснил комик.
После ухода Нетиевского из "Уральских пельменей" в 2015 году между продюсером и оставшимися участниками много лет шли судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
Точку в спорах поставил Верховный суд в феврале 2022 года.