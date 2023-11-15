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Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала - РИА Новости, 15.11.2023
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Шоубиз
 
16:15 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/netievskiy-1909606731.html
Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала
Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала - РИА Новости, 15.11.2023
Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала
Актер, экс-участник и продюсер шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский рассказал изданию e1.ru, с кем из коллег продолжает общаться после ухода из программы. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:15
2023-11-15T16:15
шоубиз
сергей нетиевский
уральские пельмени
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер, экс-участник и продюсер шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский рассказал изданию e1.ru, с кем из коллег продолжает общаться после ухода из программы."Мы периодически общаемся с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым. С Ромой Постоваловым в нормальных отношениях. С Юлией Михалковой давно не общался", — признался продюсер.Он объяснил, что в любом коллективе отношения могут быть с кем-то теплые, с кем-то холодные."С годами случаются охлаждения отношений, и каждая сторона трактует недопонимания и недоговоренности в свою сторону", — поделился Нетиевский.Он не исключил, что обсудил бы предложение вернуться в шоу, если бы такое поступило, и выразил благодарность проекту. "Мы прожили рука об руку 20 лет. Было много всего: взлетов и падений. Сейчас все — самодостаточные личности, я благодарен этому этапу, когда мы вместе росли, помогали друг другу выйти на более высокий уровень", — пояснил комик.После ухода Нетиевского из "Уральских пельменей" в 2015 году между продюсером и оставшимися участниками много лет шли судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы. Точку в спорах поставил Верховный суд в феврале 2022 года.
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сергей нетиевский, уральские пельмени, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Сергей Нетиевский, Уральские пельмени, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Нетиевский раскрыл, с кем общается из "Уральских пельменей" после скандала

Нетиевский из "Уральских пельменей" рассказал, что общается с Рожковым и Ершовым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктер Сергей Нетиевский на пемьере фильма "Баба Яга спасает мир"
Актер Сергей Нетиевский на пемьере фильма Баба Яга спасает мир - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер, экс-участник и продюсер шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский рассказал изданию e1.ru, с кем из коллег продолжает общаться после ухода из программы.
«
"Мы периодически общаемся с Андреем Рожковым, Сергеем Ершовым. С Ромой Постоваловым в нормальных отношениях. С Юлией Михалковой давно не общался", — признался продюсер.
Он объяснил, что в любом коллективе отношения могут быть с кем-то теплые, с кем-то холодные.
«
"С годами случаются охлаждения отношений, и каждая сторона трактует недопонимания и недоговоренности в свою сторону", — поделился Нетиевский.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСергей Нетиевский в новогоднем шоу "Уральских пельменей" "Борода измята"
Новогоднее шоу Уральские пельмени- Борода измята - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сергей Нетиевский в новогоднем шоу "Уральских пельменей" "Борода измята". Архивное фото
Он не исключил, что обсудил бы предложение вернуться в шоу, если бы такое поступило, и выразил благодарность проекту.
«
"Мы прожили рука об руку 20 лет. Было много всего: взлетов и падений. Сейчас все — самодостаточные личности, я благодарен этому этапу, когда мы вместе росли, помогали друг другу выйти на более высокий уровень", — пояснил комик.
После ухода Нетиевского из "Уральских пельменей" в 2015 году между продюсером и оставшимися участниками много лет шли судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
Точку в спорах поставил Верховный суд в феврале 2022 года.
Тина Канделаки и участники команды Уральские пельмени - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Канделаки объяснила успех "Уральских пельменей"
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ШоубизСергей НетиевскийУральские пельмениЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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