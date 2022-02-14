https://ria.ru/20220214/pelmeni-1772742161.html

Верховный суд подтвердил решение в споре "Уральских пельменей" с Нетиевским

Верховный суд подтвердил решение в споре "Уральских пельменей" с Нетиевским - РИА Новости, 14.02.2022

Верховный суд подтвердил решение в споре "Уральских пельменей" с Нетиевским

Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:20

2022-02-14T16:20

2022-02-14T16:20

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суд по интеллектуальным правам

уральские пельмени

сергей нетиевский

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскали с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-продюсера шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов.Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Владимир Попов отклонил кассационную жалобу истца, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.Истец требовал компенсацию за нарушение его прав на товарный знак "Уральские пельмени" при трансляции на телеканале СТС в 2017-2018 годах 40 ранних выпусков телешоу. Как пояснил в суде юрист, программы были переданы телеканалу ответчиком, который не получил у правообладателя разрешения на использование бренда. При расчете иска "Уральские пельмени" воспользовались нормой, позволяющей правообладателю требовать от нарушителя от 10 тысяч до пяти миллионов рублей за каждый факт нарушения.ИФМ иск не признала, заявив, что бренд использовался не для индивидуализации товаров или услуг ответчика, а для идентификации выступающего коллектива, причем съемки шли задолго до передачи истцу прав на бренд. Как пояснил ответчик, эти права "Уральские пельмени" получили от другой компании Нетиевского - First Hand Media - в 2017 году за один рубль. В такой ситуации представитель ИФМ назвал требование о взыскании 200 миллионов рублей злоупотреблением правом.Суд первой инстанции согласился с доводами истца о незаконном использовании его бренда и запретил такое использование в дальнейшем, но в то же время счел 400 тысяч рублей достаточной компенсацией за нарушение - по 10 тысяч рублей за каждый случай. Апелляция и Суд по интеллектуальным правам поддержали такое решение.ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" учредили в 2011 году 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Нетиевский. У каждого из них доля 10%.Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После его ухода в 2015 году с должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" идут многочисленные судебные разбирательства, касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.

https://ria.ru/20211013/sud-1754347607.html

https://ria.ru/20211025/isk-1756145807.html

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новости культуры, шоу-бизнес, суд по интеллектуальным правам, уральские пельмени, сергей нетиевский