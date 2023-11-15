https://ria.ru/20231115/nauka-1909401260.html
Ученые научились предсказывать поведение омолаживающих препаратов
Ученые научились предсказывать поведение омолаживающих препаратов - РИА Новости, 15.11.2023
Ученые научились предсказывать поведение омолаживающих препаратов
Российские ученые научились предсказывать, как поведет себя тот или иной омолаживающий препарат на коже конкретного человека. В Тюменском медицинском... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:00
2023-11-15T03:00
2023-11-15T07:16
наука
россия
швеция
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
медицина
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские ученые научились предсказывать, как поведет себя тот или иной омолаживающий препарат на коже конкретного человека. В Тюменском медицинском университете (ТМУ) совместно с Тюменским научным центром РАН и центром спортивных технологий Университета средней Швеции была разработана методология для количественной и качественной оценки потенциала омоложения различных соединений. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Как пояснил в беседе с РИА Новости руководитель проекта профессор Юрий Суховей, большинство косметологических омолаживающих препаратов заточены на то, чтобы заставить фибробласты соединительной ткани дермы производить больше гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, которые поддерживают кожу в тонусе. По его словам, на фармацевтическом рынке существует огромное количество фирм, специализирующихся на уколах красоты. Зачастую в гиалуроновую кислоту вводят биологически активные добавки, чтобы усилить действие препарата. Между тем пациент, желающий прибегнуть к антивозрастной косметологии, достоверно не знает, насколько эффективно подействует та или иная омолаживающая инъекция на его собственные фибробласты.В ходе исследования тюменские ученые провели эксперименты, взяв за основу целый спектр препаратов для процедуры биоревитализации."Полученные результаты позволили сформулировать основные концепции клеточного подхода для количественной оценки старения клеточной популяции и поддержания количества молодых клеток", – отметила доцент кафедры микробиологии ТМУ Елена Костоломова.При этом она добавила, что процедура тестирования включает анализ методом проточной цитометрии (исследования одиночных биологических объектов).На практике новый метод предполагает, что пациент приходит в клинику, у него иссекают миллиметровый кусочек биоптата (кожу берут, как правило, с ягодицы, чтобы минимизировать травматичность), доставляют образец в лабораторию и выделяют фибробласты. Затем фибробласты заставляют разрастаться и добавляют в них тот препарат, который пациент собирается уколоть в лицо с целью омоложения.Результат, который говорит о потенциальной эффективности препарата, приходит через две недели. Кроме того, по словам Елены Костоломовой, можно протестировать сразу несколько препаратов."Взять целую линейку и посмотреть, какой из препаратов заставит клетки более эффективно синтезировать коллаген и эластин, какой – хуже, а какой – вообще будет оказывать цитотоксическое действие", – рассказала она.По мнению ученых, этот метод может быть успешно использован при скрининге природных соединений для выбора тех, которые обладают многообещающим антивозрастным и омолаживающим потенциалом."Клеточно-ориентированная стратегия имеет определенные преимущества перед исследованиями in vivo: они выполняются быстрее и не имеют многих этических проблем и проблем безопасности", – отметила доцент кафедры микробиологии. При этом она добавила, что предлагаемая методология оценки возраста является довольно общей и может быть использована для количественной оценки антивозрастного и омолаживающего потенциала различного вида вмешательств.
https://ria.ru/20221025/omolozhenie-1826352167.html
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россия, швеция, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), медицина, косметология, российская академия наук
Наука, Россия, Швеция, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Медицина, косметология, Российская академия наук
МОСКВА, 15 ноя
– РИА Новости.
Российские ученые научились предсказывать, как поведет себя тот или иной омолаживающий препарат на коже конкретного человека. В Тюменском медицинском университете (ТМУ
) совместно с Тюменским научным центром РАН и центром спортивных технологий Университета средней Швеции была разработана методология для количественной и качественной оценки потенциала омоложения различных соединений. Результаты опубликованы
в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Как пояснил в беседе с РИА Новости руководитель проекта профессор Юрий Суховей, большинство косметологических омолаживающих препаратов заточены на то, чтобы заставить фибробласты соединительной ткани дермы производить больше гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, которые поддерживают кожу в тонусе.
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По его словам, на фармацевтическом рынке существует огромное количество фирм, специализирующихся на уколах красоты. Зачастую в гиалуроновую кислоту вводят биологически активные добавки, чтобы усилить действие препарата. Между тем пациент, желающий прибегнуть к антивозрастной косметологии, достоверно не знает, насколько эффективно подействует та или иная омолаживающая инъекция на его собственные фибробласты.
В ходе исследования тюменские ученые провели эксперименты, взяв за основу целый спектр препаратов для процедуры биоревитализации.
«
"Полученные результаты позволили сформулировать основные концепции клеточного подхода для количественной оценки старения клеточной популяции и поддержания количества молодых клеток", – отметила доцент кафедры микробиологии ТМУ Елена Костоломова.
При этом она добавила, что процедура тестирования включает анализ методом проточной цитометрии (исследования одиночных биологических объектов).
На практике новый метод предполагает, что пациент приходит в клинику, у него иссекают миллиметровый кусочек биоптата (кожу берут, как правило, с ягодицы, чтобы минимизировать травматичность), доставляют образец в лабораторию и выделяют фибробласты. Затем фибробласты заставляют разрастаться и добавляют в них тот препарат, который пациент собирается уколоть в лицо с целью омоложения.
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Результат, который говорит о потенциальной эффективности препарата, приходит через две недели. Кроме того, по словам Елены Костоломовой, можно протестировать сразу несколько препаратов.
"Взять целую линейку и посмотреть, какой из препаратов заставит клетки более эффективно синтезировать коллаген и эластин, какой – хуже, а какой – вообще будет оказывать цитотоксическое действие", – рассказала она.
По мнению ученых, этот метод может быть успешно использован при скрининге природных соединений для выбора тех, которые обладают многообещающим антивозрастным и омолаживающим потенциалом.
"Клеточно-ориентированная стратегия имеет определенные преимущества перед исследованиями in vivo: они выполняются быстрее и не имеют многих этических проблем и проблем безопасности", – отметила доцент кафедры микробиологии. При этом она добавила, что предлагаемая методология оценки возраста является довольно общей и может быть использована для количественной оценки антивозрастного и омолаживающего потенциала различного вида вмешательств.
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