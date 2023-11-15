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Глава Ленобласти вручил многодетным семьям памятные награды - РИА Новости, 15.11.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
23:13 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/nagrady-1909708524.html
Глава Ленобласти вручил многодетным семьям памятные награды
Глава Ленобласти вручил многодетным семьям памятные награды - РИА Новости, 15.11.2023
Глава Ленобласти вручил многодетным семьям памятные награды
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил многодетные семьи знаками отличия "Слава Матери" и "Отцовская доблесть", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:13
2023-11-15T23:13
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил многодетные семьи знаками отличия "Слава Матери" и "Отцовская доблесть", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Торжественная церемония награждения многодетных матерей и отцов состоялась в ленинградском областном театре "На Литейном". "За три года количество многодетных семей в Ленинградской области выросло на четверть — у нас более 20 тысяч семей с тремя детьми и больше! Спасибо, что вы живете здесь, растите своих детей и заботитесь о них! Большая семья требует поддержки, и поддержка с нашей стороны будет только расти. Накануне Дня Матери мы традиционно приглашаем семьи Ленобласти, чтобы еще раз показать всем, что большая семья — это радость, гордость и уважение. Крепкого здоровья, добра в доме и мирного неба над головой" — подчеркнул на мероприятии глава региона. Знаки отличия "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" получили родители, в чьих семьях растут пять и более детей, отметили в пресс-службе областной администрации. Также состоялось чествование семьи-победительницы Всероссийского конкурса "Семья года". Всего награды были вручены членам более 30 семьям.
https://ria.ru/20231114/lenoblast-1909302989.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
Глава Ленобласти вручил многодетным семьям памятные награды

Глава Ленобласти Дрозденко вручил многодетным семьям памятные награды

© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил многодетные семьи знаками отличия "Слава Матери" и "Отцовская доблесть", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Торжественная церемония награждения многодетных матерей и отцов состоялась в ленинградском областном театре "На Литейном".
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"За три года количество многодетных семей в Ленинградской области выросло на четверть — у нас более 20 тысяч семей с тремя детьми и больше! Спасибо, что вы живете здесь, растите своих детей и заботитесь о них! Большая семья требует поддержки, и поддержка с нашей стороны будет только расти. Накануне Дня Матери мы традиционно приглашаем семьи Ленобласти, чтобы еще раз показать всем, что большая семья — это радость, гордость и уважение. Крепкого здоровья, добра в доме и мирного неба над головой" — подчеркнул на мероприятии глава региона.
Знаки отличия "Слава Матери" и "Отцовская доблесть" получили родители, в чьих семьях растут пять и более детей, отметили в пресс-службе областной администрации. Также состоялось чествование семьи-победительницы Всероссийского конкурса "Семья года". Всего награды были вручены членам более 30 семьям.
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