https://ria.ru/20231115/konflikt-1909704729.html

Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден

Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден - РИА Новости, 15.11.2023

Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что страны должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:31

2023-11-15T22:31

2023-11-15T22:36

сша

китай

в мире

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что страны должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту."Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организовываем соперничество ответственно", - сказал Байден.Американский лидер подчеркнул, что принимать главу КНР для него "удовольствие и честь". Байден отметил, что не всегда сходится в оценках с Си Цзиньпином, но их общение "было открытым и честным"."Как обычно, нет замены коммуникации лицом к лицу", - сказал Байден.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

китай

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сша, китай, в мире, джо байден, си цзиньпин