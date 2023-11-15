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Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден - РИА Новости, 15.11.2023
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22:31 15.11.2023 (обновлено: 22:36 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909704729.html
Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден
Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден - РИА Новости, 15.11.2023
Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что страны должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:31
2023-11-15T22:36
сша
китай
в мире
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что страны должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту."Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организовываем соперничество ответственно", - сказал Байден.Американский лидер подчеркнул, что принимать главу КНР для него "удовольствие и честь". Байден отметил, что не всегда сходится в оценках с Си Цзиньпином, но их общение "было открытым и честным"."Как обычно, нет замены коммуникации лицом к лицу", - сказал Байден.
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сша, китай, в мире, джо байден, си цзиньпин
США, Китай, В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин
Соперничество между США и КНР не должно привести к конфликту, заявил Байден

Байден заявил Си Цзиньпину, что между США и КНР не должно быть конфликта

© AP Photo / Alex BrandonСи Цзиньпин и Джо Байден
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин и Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что страны должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.
"Мы должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту и что мы организовываем соперничество ответственно", - сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что принимать главу КНР для него "удовольствие и честь". Байден отметил, что не всегда сходится в оценках с Си Цзиньпином, но их общение "было открытым и честным".
"Как обычно, нет замены коммуникации лицом к лицу", - сказал Байден.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
СШАКитайВ миреДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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