https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

Появился инсайд о "договорняке" Китая и США

Появился инсайд о "договорняке" Китая и США - РИА Новости, 15.11.2023

Появился инсайд о "договорняке" Китая и США

Накануне каждой встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена в России волнуются: как там наш китайский друг? Вдруг американцы будут на него давить, что-то наобещают,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:01

сша

китай

аналитика

си цзиньпин

джо байден

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Накануне каждой встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена в России волнуются: как там наш китайский друг? Вдруг американцы будут на него давить, что-то наобещают, поманят, соблазнят, обманут? Не угрожает ли это китайско-российским отношениям? Все эти страхи — фантомные боли 30-летней давности, когда и Китай и Россия действительно находились в зависимости от США, экономики их были слабыми, население — бедным, армия — отсталой. Сейчас мир стал совсем другим.Сегодняшняя встреча Си Цзиньпина и Байдена на полях АТЭС в самой Америке воспринимается как давно назревшее объявление о разводе. Супруги долго выносили друг другу мозг, но наконец решили признать неизбежное. Сейчас последует дележка имущества, переговоры с адвокатами, битвы в судах и новые переговоры, однако главное уже произошло: каждый партнер осознал себя самостоятельным игроком и пошел по жизни в одиночку, выстраивая новые отношения, союзы и альянсы.Передовица в New York Times, посвященная визиту Си Цзиньпина в США, живо напоминает жалобы обиженной супруги: я, мол, тебе всю молодость отдала и стиралку на свои купила, а ты мне цветов не дарил и ноготочки не оплачивал.С какими же результатами бывшие супруги заканчивают свой долгий брак? Как выглядит распад "Кимерики" (так в свое время окрестил экономический симбиоз двух стран историк Найл Фергюсон)?Штаты сумели долгое время поддерживать уровень жизни в своей стране за счет низких цен на китайский импорт. Однако после вывода производства в КНР они потеряли миллионы рабочих мест — так возник Ржавый пояс с его обезлюдевшими и одичавшими городами.Десятилетиями Америке удавалось держать низкой кредитную ставку за счет того, что Китай скупал гособлигации США. Однако Пекин последние пять лет распродает американские бумаги, сократив свои запасы почти на четверть от максимума. И вот уже кредитная ставка в США обновляет рекорды, а вслед за ней стремятся и ставки по ипотеке. От 8,5 до 20,5 процента берут сегодня за кредит в США — старожилы такого не припомнят."Вся эта идея, что Китай копит, а США тратят, Китай одалживает, а США занимают, и все хорошо, потому что мы словно две стороны одной медали... все это изначально не было устойчивой конструкцией", — со вздохом признает видный американский экономист Брэд Зетсер.Одновременно Китай сокращает товарооборот с США и наращивает с другими странами, в том числе с Россией. Штаты тоже пытаются отвязаться от КНР: увеличивают поставки из Мексики, Вьетнама, переносят производства в Латинскую Америку и ту же Мексику. Однако зависимость США от многих позиций китайского импорта остается критической.Если сорок лет назад американцы заманили Китай необычайно щедрым подарком — доступом на свой самый богатый в мире потребительский рынок, то сегодня в КНР подрос гигантский средний класс — и вот уже американцы боятся потерять китайский рынок. Где еще будут собирать такие деньги голливудские кинокомпании, кто еще будет со свистом раскупать новые партии айфонов и джинсов Levi's?"Мы не можем позволить Китаю насиловать нашу страну!" — восклицал Дональд Трамп перед победой на выборах в 2016-м. Замечаете опять эту риторику жены, обиженной на мужа?Как бы то ни было, но две сверхдержавы разводит в стороны не воля каких-то отдельных государственных деятелей, а сам ход истории и движение мирового капитала. Триста лет назад, когда США еще в проекте не было, Поднебесная была богатейшей империей мира. Сейчас маятник, откачнувшись, возвращается в прежнее положение.Драматичная история "Кимерики" интересна и нам в России. Очень часто раздаются упреки: "Почему мы не смогли в 90-е сделать все, как смог Китай? Жили бы сегодня так же богато". Но у нас на то не было объективных возможностей. Во-первых, в СССР не было миллионов бедных людей, готовых сверхурочно, безо всяких пенсий и бюллетеней трудиться по двенадцать часов в день за тридцать долларов в месяц. Во-вторых, американцы не перевели к нам производства и не открыли нам доступ на свой рынок. Наоборот, нашим производителям на мировой рынок приходилось прорываться буквально с боем. Из ямы 90-х мы были обречены выбираться самостоятельно, но, наверное, оно и к лучшему.Ситуация в экономике на сегодня такова, что никаких реальных рычагов для давления на Пекин у Вашингтона просто нет. Характерно, в каких декорациях разворачивается визит Си Цзиньпина. Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско — когда-то красивейшем городе Америки. В последние годы он превратился в сущий бомжатник. Десятки тысяч бездомных бедняков спят на улицах в центре города.Чтобы как-то исправить картинку с саммита, все подходы к местам проведения встреч АТЭС огородили трехметровыми заборами, но под каждым забором по-прежнему валяется очередной бедолага — то ли в наркотической коме, то ли в алкогольной.Фотографии из Сан-Франциско разошлись по китайским соцсетям и стали предметом шуток. Ни в одном (даже самом бедном) городе Китая такое просто представить невозможно. И не потому, что полиция отлавливает бездомных, а потому, что Китай — мировой рекордсмен по обеспеченности граждан собственным жильем. По этой важнейшей позиции он далеко опережает США. Россия здесь, кстати, тоже занимает лидирующие позиции.Рычагов воздействия на Китай нет еще и потому, что высокие переговаривающиеся стороны выступают в разных политических весовых категориях. Лидер КНР совсем недавно переизбран на следующий пятилетний срок. "Хромая утка" (Джо Байден) имеет очень мало шансов на переизбрание в 2024-м, да и сегодня миллионы американских граждан полагают, что президентом он стал незаконно.Прошлая встреча Си Цзиньпина и Байдена в Индонезии ни к каким прорывам не привела. Сомнительно, что какие-то масштабные подвижки произойдут и в Сан-Франциско. Агентство Bloomberg поделилось инсайдом о грядущем китайско-американском "договорняке": якобы Пекин надавит на китайские компании, производящие компоненты для наркотика фентанила, на который массово подсели американцы, а Вашингтон в ответ снимет санкции с института судебной экспертизы КНР. Звучит довольно скромно.Возвращаясь к тому, с чего мы начали: мир изменился. Вместо единого гегемона в нем сегодня как минимум три сверхдержавы, одна из них — это Россия. Поэтому не надо ничего бояться и ни на кого надеяться. Дружба с Китаем очень важна и ценна, но суть политики России неизменна и не зависит ни от каких внешних раскладов. Мы сами в ответе за себя и своих друзей — такова плата за наше возвращение в ранг глобальных игроков.

https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

https://ria.ru/20231114/bayden-1909458599.html

https://ria.ru/20231106/svyazi-1907775326.html

сша

китай

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

сша, китай, аналитика, си цзиньпин, джо байден