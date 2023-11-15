https://ria.ru/20231115/kitay-1909549950.html
В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая
В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая - РИА Новости, 15.11.2023
В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что у Китая "реальные проблемы", заявила, что в мире нет... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:49
2023-11-15T11:49
2023-11-15T11:49
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что у Китая "реальные проблемы", заявила, что в мире нет страны без проблем и выразила надежду на то, что США смогут дать своему народу лучшую жизнь. Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы". Как отмечает телеканал, президент США, по-видимому, имел в виду экономические проблемы Китая, в частности, рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, который испугал "инвесторов". "Думаю, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", - сказала Мао Нин. Она также выразила надежду на то, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу". "Что касается китайско-американских отношений, то тут я хочу сказать, что ключевым моментом в достижении стабилизации отношений являются совместные усилия двух сторон, и основным пунктом является взаимное уважение. Надеемся, что США будут двигаться в одном направлении с Китаем, чтобы способствовать возвращению отношений между двумя странами в русло здорового и стабильного развития", - подчеркнула дипломат. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, мао нин
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Мао Нин
В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая
В МИД Китая посоветовали США решать свои проблемы и улучшать жизнь американцев
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что у Китая "реальные проблемы", заявила, что в мире нет страны без проблем и выразила надежду на то, что США смогут дать своему народу лучшую жизнь.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы". Как отмечает телеканал, президент США, по-видимому, имел в виду экономические проблемы Китая, в частности, рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, который испугал "инвесторов".
Появился инсайд о "договорняке" Китая и США
"Думаю, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", - сказала Мао Нин.
Она также выразила надежду на то, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу".
"Что касается китайско-американских отношений, то тут я хочу сказать, что ключевым моментом в достижении стабилизации отношений являются совместные усилия двух сторон, и основным пунктом является взаимное уважение. Надеемся, что США будут двигаться в одном направлении с Китаем, чтобы способствовать возвращению отношений между двумя странами в русло здорового и стабильного развития", - подчеркнула дипломат.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско
на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
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США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром