https://ria.ru/20231115/kitay-1909549950.html

В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая

В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая - РИА Новости, 15.11.2023

В Пекине ответили на слова Байдена о реальных проблемах Китая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что у Китая "реальные проблемы", заявила, что в мире нет... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:49

2023-11-15T11:49

2023-11-15T11:49

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

мао нин

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что у Китая "реальные проблемы", заявила, что в мире нет страны без проблем и выразила надежду на то, что США смогут дать своему народу лучшую жизнь. Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы". Как отмечает телеканал, президент США, по-видимому, имел в виду экономические проблемы Китая, в частности, рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, который испугал "инвесторов". "Думаю, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", - сказала Мао Нин. Она также выразила надежду на то, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу". "Что касается китайско-американских отношений, то тут я хочу сказать, что ключевым моментом в достижении стабилизации отношений являются совместные усилия двух сторон, и основным пунктом является взаимное уважение. Надеемся, что США будут двигаться в одном направлении с Китаем, чтобы способствовать возвращению отношений между двумя странами в русло здорового и стабильного развития", - подчеркнула дипломат. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, мао нин