https://ria.ru/20231115/khalyal-1909633406.html
Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива
Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива - РИА Новости, 15.11.2023
Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива
Российский орган, сертифицирующий халяльную продукцию и услуги, получил аккредитацию, необходимую для признания в странах Персидского залива, сообщило... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:46
2023-11-15T16:46
2023-11-15T17:49
общество
персидский залив
роскачество
экономика
россия
сергей митин
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576435650_0:298:3109:2047_1920x0_80_0_0_afafa69121e1a92b4cf40f223800be11.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский орган, сертифицирующий халяльную продукцию и услуги, получил аккредитацию, необходимую для признания в странах Персидского залива, сообщило Роскачество в своем Telegram-канале."Подведомственный Роскачеству орган по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-халяль" прошел аккредитацию в центре по аккредитации стран Персидского залива Gulf Cooperation Counsel Accreditation Center (GAC)", — говорится в публикации."Роскачество-халяль" ранее получил разрешение на работу от Росаккредитации.Отмечается, что сейчас орган по сертификации проходит аудит от представителей других стран, считающихся приоритетными для экспорта отечественной продукции и услуг."В мире проживает около двух миллиардов мусульман, общий объем рынка халяльных товаров и услуг давно превысил два триллиона долларов. Российские производители качественной продукции и услуг достойны занять существенную долю этого глобального рынка", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя "Роскачество-халяль" Юсуфа Рикова.При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что аккредитация со стороны GAC позволит производителям халяльной продукции, получившим сертификат от данного органа, экспортировать свою продукцию во многие страны, где его наличие является обязательным.
https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html
https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html
персидский залив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576435650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5362aaf9b71b766d903bf7137a9af15e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, персидский залив, роскачество, экономика, россия, сергей митин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), совет федерации рф
Общество, Персидский залив, Роскачество, Экономика, Россия, Сергей Митин, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Совет Федерации РФ
Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива
Роскачество: в странах Персидского залива признали сертификаты РФ халяль