https://ria.ru/20231115/khalyal-1909633406.html

Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива

Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива - РИА Новости, 15.11.2023

Российские сертификаты халяль признали в странах Персидского залива

Российский орган, сертифицирующий халяльную продукцию и услуги, получил аккредитацию, необходимую для признания в странах Персидского залива, сообщило... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:46

2023-11-15T16:46

2023-11-15T17:49

общество

персидский залив

роскачество

экономика

россия

сергей митин

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский орган, сертифицирующий халяльную продукцию и услуги, получил аккредитацию, необходимую для признания в странах Персидского залива, сообщило Роскачество в своем Telegram-канале."Подведомственный Роскачеству орган по сертификации халяльной продукции и услуг "Роскачество-халяль" прошел аккредитацию в центре по аккредитации стран Персидского залива Gulf Cooperation Counsel Accreditation Center (GAC)", — говорится в публикации."Роскачество-халяль" ранее получил разрешение на работу от Росаккредитации.Отмечается, что сейчас орган по сертификации проходит аудит от представителей других стран, считающихся приоритетными для экспорта отечественной продукции и услуг."В мире проживает около двух миллиардов мусульман, общий объем рынка халяльных товаров и услуг давно превысил два триллиона долларов. Российские производители качественной продукции и услуг достойны занять существенную долю этого глобального рынка", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя "Роскачество-халяль" Юсуфа Рикова.При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что аккредитация со стороны GAC позволит производителям халяльной продукции, получившим сертификат от данного органа, экспортировать свою продукцию во многие страны, где его наличие является обязательным.

https://ria.ru/20230830/khalyal-1893218723.html

https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html

персидский залив

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общество, персидский залив, роскачество, экономика, россия, сергей митин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), совет федерации рф