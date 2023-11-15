https://ria.ru/20231115/glaz-1909525626.html

Красноярские врачи впервые провели уникальную операцию на глазах

Красноярские врачи впервые провели уникальную операцию на глазах - РИА Новости, 15.11.2023

Красноярские врачи впервые провели уникальную операцию на глазах

Врачи Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы провели первую операцию по имплантации искусственной радужной оболочки глаза, сообщается на... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:22

2023-11-15T10:22

2023-11-15T11:15

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Врачи Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы провели первую операцию по имплантации искусственной радужной оболочки глаза, сообщается на сайте регионального Минздрава. "Уже двум пациентам была имплантирована искусственная радужная оболочка с хорошим исходом по остроте зрения после операции", — говорится в релизе.Как пояснили в Минздраве, искусственная радужная оболочка — это круглые протезы, которые имплантируются в переднюю камеру глаза в плоскости, где обычно находится радужная оболочка. Цвет радужки можно сделать таким же, как в другом глазу. Протезы устанавливают либо на остатках капсулы, либо на остатках интраокулярной линзы, которая может быть поставлена при других операциях. "Процедура проводится в том случае, когда ткань радужной оболочки значительно или полностью утрачена, а также когда есть врожденный порок развития", — уточнили медики.Сейчас пациенты находятся под амбулаторным наблюдением.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, красноярск, красноярский край