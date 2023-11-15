https://ria.ru/20231115/gaza-1909620596.html

ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов

ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов - РИА Новости, 15.11.2023

ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предлагает план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе, говорится РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:59

2023-11-15T15:59

2023-11-15T16:29

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предлагает план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе, говорится в пресс-релизе его управления."Поскольку резня в Газе с каждым днем достигает новых масштабов ужаса, мир продолжает в шоке наблюдать за тем, как больницы подвергаются обстрелам, умирают недоношенные дети, а всё население лишено основных средств выживания. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось", - сказано в документе.Гриффитс предлагает сторонам в конфликте и странам, которые могут на них повлиять, план действий из десяти пунктов.В соответствии с этими пунктами необходимо облегчить поток автоколонн с гуманитарной помощью, открыть другие КПП, кроме "Рафаха", разрешить доставку топлива, не препятствовать распределению гуманитарной помощи, увеличить количество приютов для перемещенных лиц, создать систему защиты убежищ, организоать общественные центры распределения помощи, разрешить перемещение гражданских лиц в безопасные районы, выделить ООН 1,2 миллиарда долларов и обеспечить прекращение огня.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

сектор газа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа