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ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов - РИА Новости, 15.11.2023
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15:59 15.11.2023 (обновлено: 16:29 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909620596.html
ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов
ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов - РИА Новости, 15.11.2023
ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предлагает план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе, говорится РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:59
2023-11-15T16:29
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предлагает план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе, говорится в пресс-релизе его управления."Поскольку резня в Газе с каждым днем достигает новых масштабов ужаса, мир продолжает в шоке наблюдать за тем, как больницы подвергаются обстрелам, умирают недоношенные дети, а всё население лишено основных средств выживания. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось", - сказано в документе.Гриффитс предлагает сторонам в конфликте и странам, которые могут на них повлиять, план действий из десяти пунктов.В соответствии с этими пунктами необходимо облегчить поток автоколонн с гуманитарной помощью, открыть другие КПП, кроме "Рафаха", разрешить доставку топлива, не препятствовать распределению гуманитарной помощи, увеличить количество приютов для перемещенных лиц, создать систему защиты убежищ, организоать общественные центры распределения помощи, разрешить перемещение гражданских лиц в безопасные районы, выделить ООН 1,2 миллиарда долларов и обеспечить прекращение огня.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
сектор газа
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ООН предложила план действий по Газе из десяти пунктов

ООН предложила план действий из 10 пунктов для прекращения кровопролития в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в секторе Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предлагает план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе, говорится в пресс-релизе его управления.
"Поскольку резня в Газе с каждым днем достигает новых масштабов ужаса, мир продолжает в шоке наблюдать за тем, как больницы подвергаются обстрелам, умирают недоношенные дети, а всё население лишено основных средств выживания. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось", - сказано в документе.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Гриффитс предлагает сторонам в конфликте и странам, которые могут на них повлиять, план действий из десяти пунктов.
В соответствии с этими пунктами необходимо облегчить поток автоколонн с гуманитарной помощью, открыть другие КПП, кроме "Рафаха", разрешить доставку топлива, не препятствовать распределению гуманитарной помощи, увеличить количество приютов для перемещенных лиц, создать систему защиты убежищ, организоать общественные центры распределения помощи, разрешить перемещение гражданских лиц в безопасные районы, выделить ООН 1,2 миллиарда долларов и обеспечить прекращение огня.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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