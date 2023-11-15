https://ria.ru/20231115/ekspeditsiya-1909540897.html

Российские кругосветчики, на которых напали акулы, продолжили экспедицию

Российские кругосветчики, на которых напали акулы, продолжили экспедицию - РИА Новости, 15.11.2023

Российские кругосветчики, на которых напали акулы, продолжили экспедицию

Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, члены экипажа катамарана Russian Ocean Way, атакованного акулами, рассказали, как продолжают экспедицию... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:17

2023-11-15T14:17

2023-11-15T14:17

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

австралия

томск

русское географическое общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909531977_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_a69c4e446694c2e84d5f9b1bf16cf3bf.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, члены экипажа катамарана Russian Ocean Way, атакованного акулами, рассказали, как продолжают экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", организатором которой выступает Томское отделение РГО.Идем до острова Четверг"После вынужденной задержки, связанной с технической необходимостью, выходим в море из Кэрнс 15 ноября 2023 в семь утра, – сообщил РИА Новости Евгений Ковалевский. – Идем на север Австралии до острова Четверг 460 миль. Дальше до порта Дарвин 600 миль".Экспедиция продолжается на паруснике Russian Ocean Way, который стартовал в океан 7 ноября. "Идем между рифов. Рулить нелегко. Лодку кренит. Привыкаем", – передавал в штаб Евгений Ковалевский.Потом была стоянка в Кэрнсе. "Познакомились и пообщались с соотечественниками. Их в Кернсе не так много. Кто-то эмигрировал в 90-е, кто-то в 2000-х, кто-то совсем недавно. Есть потомки эмигрантов из Китая в начале XX века, – поделился Евгений Ковалевский. – Их объединяет любовь у этому небольшому городу. Кэрнс мне немного напоминает мой родной Томск: небольшой, зеленый, уютный, чистый. Австралийские и русскоязычные жители сообщают, что пожили и в других городах, но осели именно здесь".Участники экспедиции выразили благодарность всем, кто помог им продолжить путь, в том числе посольству России в Австралии. "Благодаря вам мы оперативно решили все вопросы в Кэрнс и Порт Дуглас, – рассказал он. – Нас не приняли ни в одну марину, так как без страховки заход в марины не разрешен, а наши попытки застраховать лодку в различных компаниях Австралии и Европы были отклонены по причине санкций против России".Сейчас по словам участника экспедиции, решается вопрос с заменой якорной лебедки."Проведем замену в Дарвине. Пока будем якориться и сниматься с якоря вручную. Благодаря телевизионному репортажу о нашей экспедиции, показанному австралийским телевидением в Кэрнсе, нас узнавали в технических магазинах и на улице, в маринах и в супермаркетах, – сообщил Евгений Ковалевский. – Мы продолжаем выполнять миссию дружбы народов".Помог меценат из ТомскаПродолжить экспедицию после нападения акул помог томский меценат. О ситуации с нападением акул и потерей надувного катамарана экспедиции Томского отделения РГО "По пути русских кругосветных мореплавателей" он узнал из СМИ.Как сообщили мореплаватели в телеграм-канале экспедиции, меценат встретился с ними и произнес ключевую фразу, определившую дальнейшие события: "Выбирайте лодку и присылайте счет". Надувных катамаранов в доступности не оказалась, экспедицию решили продолжить на паруснике.После поисков было приобретено судно Вандерштадт Seal 36 1986 года. Томский меценат также предложил оплатить недостающее оборудование — автопилот, спасательный плот, навигационные приборы, элементы такелажа.Планируется, что экипаж пройдет вдоль берегов Австралии на север в направлении мыса Йорк, до острова Четверг. Оттуда – на Бали. К Новому году команда рассчитывает достичь Таиланда, а затем пересечь Индийский океан.Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная находится в Томске и готовит новый "Урок из океана", который состоится уже 4 декабря.История экспедицииНапомним, экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной восемь метров постоянно находились два человека — уроженец Томска, руководитель экспедиции Евгений Ковалевский и капитан Станислав Березкин из Новосибирска.В середине марта текущего года в Тихом океане у тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль. Команду подобрало коммерческое судно, на котором она добралась до Чили, но тримаран спасти не удалось, его поглотил океан.Однако решение для продолжения экспедиции было найдено. Российский путешественник Дмитрий Трубицын хранил свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Путешествие продолжалось на нем.Прервалась экспедиция в Тихом океане примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса из-за акул. В первый раз морские хищники напали 4 сентября, повреждения получил задний левый баллон. В аварийном состоянии путешественники прошли примерно сто миль. На следующий день акулы прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Мореплаватели подали сигнал SOS, через 45 минут к ним подошел сухогруз Dugong Ace. В результате инцидента экипаж спасли, но судно пришлось оставить в океане.

https://ria.ru/20230906/akuly-1894434177.html

https://ria.ru/20230318/ekspeditsiya-1858742911.html

https://ria.ru/20230908/krugosvetka-1895012282.html

австралия

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, австралия, томск, русское географическое общество