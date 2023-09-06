https://ria.ru/20230906/krugosvetka-1894471432.html

Стали известны подробности атаки акул на катамаран российской кругосветки

Стали известны подробности атаки акул на катамаран российской кругосветки - РИА Новости, 06.09.2023

Стали известны подробности атаки акул на катамаран российской кругосветки

Катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане атаковали акулы, приняв надувные баллоны за млекопитающее, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:13

2023-09-06T11:13

2023-09-06T12:28

тихий океан

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане атаковали акулы, приняв надувные баллоны за млекопитающее, сообщила РИА Новости руководитель берегового штаба Юлия Калюжная. "Это акулы куки-каттеры, их достаточно много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Сейчас они первые, кто с этим столкнулся", — рассказала собеседница агентства. Куки-каттеры — небольшие акулы, которые охотятся ночью, пояснила эксперт. По ее словам, они атакуют млекопитающих, отрывая куски плоти, "как будто кусают печенье" (cookie-cutter — формочка для печенья). "Видимо, акулы приняли баллон за движущееся какое-то млекопитающие и поэтому атаковали", — добавила Калюжная.Кругосветная экспедиция по маршрутам великих российских мореплавателей прервалась в Тихом океане примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. В экипаж входили Евгений Ковалевский, Станислав Березкин и Винсент Томас Этьен. В первый раз акулы напали 4 сентября, повреждения получил задний левый баллон, он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники прошли примерно сто миль. На следующий день акулы прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Мореплаватели подали сигнал SOS, через 45 минут к ним подошел сухогруз Dugong Ace. В результате инцидента экипаж спасли, но судно пришлось оставить в океане. Экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта на борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной восемь метров. Практически на всех остановках экипажу приходилось чинить судно. В середине марта этого года в Тихом океане у тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль. Команду подобрало коммерческое судно, на котором она добралась до Чили, но тримаран поглотил океан. Однако решение для продолжения экспедиции было найдено. Российский путешественник Дмитрий Трубицын хранил свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Была проведена модернизация судна, путешествие до этого момента продолжалось на нем.

https://ria.ru/20230628/mototsiklist-1880038943.html

https://ria.ru/20221130/krugosvetka-1834732145.html

тихий океан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тихий океан, россия, новости - туризм