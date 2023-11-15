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В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен
В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.11.2023
В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен
У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть деменция, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:16
2023-11-15T01:16
2023-11-15T10:30
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть деменция, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy."Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция", — высказался эксперт.Он пояснил, что в поведении главы ЕК есть признаки заболевания, а именно — растерянность и беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве. Поступки фон дер Ляйен, считает Кампбелл, наводят на мысли о наличии у нее бреда и галлюцинаций.В заключение он предположил, что ни фон дер Ляйен, ни Владимир Зеленский не доживут до вступления Украины в ЕвросоюзПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html
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в мире, чехия, россия, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Чехия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен
Аналитик Кампбелл: у Урсулы фон дер Ляйен налицо признаки деменции