https://ria.ru/20231115/ek-1909491646.html

В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен

В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен - РИА Новости, 15.11.2023

В Чехии нашли признаки смертельной болезни у фон дер Ляйен

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть деменция, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T01:16

2023-11-15T01:16

2023-11-15T10:30

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чехия

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владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может быть деменция, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл в интервью Parlamentní listy."Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция", — высказался эксперт.Он пояснил, что в поведении главы ЕК есть признаки заболевания, а именно — растерянность и беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве. Поступки фон дер Ляйен, считает Кампбелл, наводят на мысли о наличии у нее бреда и галлюцинаций.В заключение он предположил, что ни фон дер Ляйен, ни Владимир Зеленский не доживут до вступления Украины в ЕвросоюзПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html

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в мире, чехия, россия, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия