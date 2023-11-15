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Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах - РИА Новости, 15.11.2023
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16:03 15.11.2023 (обновлено: 16:21 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/dorogi-1909621279.html
Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах
Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах - РИА Новости, 15.11.2023
Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку "Транспорт России" в столичном Гостином дворе, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:03
2023-11-15T16:21
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку "Транспорт России" в столичном Гостином дворе, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия участков автомобильных дорог в нескольких регионах. В частности, запускается участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Вводятся в строй новые трассы в Татарстане, Дагестане, Свердловской и Мурманской областях. Представители каждого из этих регионов вышли на связь с места, рассказали об особенностях объектов и сообщили, что трассы готовы к запуску. Выслушав их, Мишустин дал старт движению по новым участкам. "Открытие движения разрешаю", - озвучил команду он. После чего глава кабмина обратился к дорожным строителям со словами благодарности. "Вы строите инфраструктуру нашей страны, повышаете связанность (территорий), о чем неоднократно говорил наш руководитель государства", - указал он. Премьер отметил, что теперь движение в перечисленных регионах будет удобнее для людей. Отдельно он поздравил автодорожников с успешным завершением строительства очередных участков трассы М-12 "Восток". "Важно, что объекты сданы на восемь месяцев раньше намеченного срока. И теперь они надежно свяжут две соседние республики - Чувашию и Татарстан", - пояснил он. Председатель правительства напомнил, что эта магистраль является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры в стране и станет ключевым звеном международного транспортного маршрута "Россия", который будет обеспечивать бесперебойное сообщение на всем протяжении от Санкт-Петербурга до Владивостока. "Хочу выразить благодарность проектировщикам и строителям, которые за счет своего высокого профессионализма добиваются опережающих темпов работ, внося реальный вклад в укрепление экономики", - сказал он. Во время церемонии Мишустину также доложили, что все планы по дорожному строительству в стране выполняются. В этом году предполагается ввести больше магистралей, чем в 2022-м. Некоторые работы удалось выполнить опережающими темпами.
https://realty.ria.ru/20231107/dorogi-1907830543.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах

Мишустин по ВКС дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку "Транспорт России" в столичном Гостином дворе, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия участков автомобильных дорог в нескольких регионах.
В частности, запускается участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Вводятся в строй новые трассы в Татарстане, Дагестане, Свердловской и Мурманской областях. Представители каждого из этих регионов вышли на связь с места, рассказали об особенностях объектов и сообщили, что трассы готовы к запуску.
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Выслушав их, Мишустин дал старт движению по новым участкам.
"Открытие движения разрешаю", - озвучил команду он.
После чего глава кабмина обратился к дорожным строителям со словами благодарности.
"Вы строите инфраструктуру нашей страны, повышаете связанность (территорий), о чем неоднократно говорил наш руководитель государства", - указал он.
Премьер отметил, что теперь движение в перечисленных регионах будет удобнее для людей.
Отдельно он поздравил автодорожников с успешным завершением строительства очередных участков трассы М-12 "Восток".
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"Важно, что объекты сданы на восемь месяцев раньше намеченного срока. И теперь они надежно свяжут две соседние республики - Чувашию и Татарстан", - пояснил он.
Председатель правительства напомнил, что эта магистраль является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры в стране и станет ключевым звеном международного транспортного маршрута "Россия", который будет обеспечивать бесперебойное сообщение на всем протяжении от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"Хочу выразить благодарность проектировщикам и строителям, которые за счет своего высокого профессионализма добиваются опережающих темпов работ, внося реальный вклад в укрепление экономики", - сказал он.
Во время церемонии Мишустину также доложили, что все планы по дорожному строительству в стране выполняются. В этом году предполагается ввести больше магистралей, чем в 2022-м. Некоторые работы удалось выполнить опережающими темпами.
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