https://ria.ru/20231115/dorogi-1909621279.html

Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах

Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах - РИА Новости, 15.11.2023

Мишустин дал старт движению по новым участкам дорог в нескольких регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку "Транспорт России" в столичном Гостином дворе, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:03

2023-11-15T16:03

2023-11-15T16:21

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку "Транспорт России" в столичном Гостином дворе, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия участков автомобильных дорог в нескольких регионах. В частности, запускается участок М-12 "Восток" в Чувашии и Татарстане. Вводятся в строй новые трассы в Татарстане, Дагестане, Свердловской и Мурманской областях. Представители каждого из этих регионов вышли на связь с места, рассказали об особенностях объектов и сообщили, что трассы готовы к запуску. Выслушав их, Мишустин дал старт движению по новым участкам. "Открытие движения разрешаю", - озвучил команду он. После чего глава кабмина обратился к дорожным строителям со словами благодарности. "Вы строите инфраструктуру нашей страны, повышаете связанность (территорий), о чем неоднократно говорил наш руководитель государства", - указал он. Премьер отметил, что теперь движение в перечисленных регионах будет удобнее для людей. Отдельно он поздравил автодорожников с успешным завершением строительства очередных участков трассы М-12 "Восток". "Важно, что объекты сданы на восемь месяцев раньше намеченного срока. И теперь они надежно свяжут две соседние республики - Чувашию и Татарстан", - пояснил он. Председатель правительства напомнил, что эта магистраль является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры в стране и станет ключевым звеном международного транспортного маршрута "Россия", который будет обеспечивать бесперебойное сообщение на всем протяжении от Санкт-Петербурга до Владивостока. "Хочу выразить благодарность проектировщикам и строителям, которые за счет своего высокого профессионализма добиваются опережающих темпов работ, внося реальный вклад в укрепление экономики", - сказал он. Во время церемонии Мишустину также доложили, что все планы по дорожному строительству в стране выполняются. В этом году предполагается ввести больше магистралей, чем в 2022-м. Некоторые работы удалось выполнить опережающими темпами.

https://realty.ria.ru/20231107/dorogi-1907830543.html

https://realty.ria.ru/20231019/mosty-1903749540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, общество