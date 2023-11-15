https://ria.ru/20231115/burya-1909626136.html
Ученые предупредили о новой магнитной буре
Ученые предупредили о новой магнитной буре - РИА Новости, 15.11.2023
Ученые предупредили о новой магнитной буре
Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:17
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2023-11-15T16:17
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Согласно представленному на сайте графику, с 22 по 26 ноября магнитосфера Земли будет неспокойной. Исходя из прогноза, 22, 24 и 25 ноября ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), 23 и 26 ноября буря ослабнет, но магнитосфера останется возбужденной. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://ria.ru/20231113/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Общество
Ученые предупредили о новой магнитной буре
На Земле 22-26 ноября прогнозируют магнитную бурю уровня G1
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Согласно представленному на сайте графику, с 22 по 26 ноября магнитосфера Земли
будет неспокойной. Исходя из прогноза, 22, 24 и 25 ноября ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), 23 и 26 ноября буря ослабнет, но магнитосфера останется возбужденной.
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Ученые допустили серьезный просчет в оценке мощности магнитной бури