https://ria.ru/20231115/burya-1909626136.html

Ученые предупредили о новой магнитной буре

Ученые предупредили о новой магнитной буре - РИА Новости, 15.11.2023

Ученые предупредили о новой магнитной буре

Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

2023-11-15T16:17

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 22 по 26 ноября, следует из информации на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Согласно представленному на сайте графику, с 22 по 26 ноября магнитосфера Земли будет неспокойной. Исходя из прогноза, 22, 24 и 25 ноября ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), 23 и 26 ноября буря ослабнет, но магнитосфера останется возбужденной. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20231113/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20231106/burya-1907668522.html

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