https://ria.ru/20231115/blinken-1909709414.html

В США нашли странную деталь в поведении Блинкена на встрече с Си Цзиньпином

В США нашли странную деталь в поведении Блинкена на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.11.2023

В США нашли странную деталь в поведении Блинкена на встрече с Си Цзиньпином

Пользователи соцсети Х обратили внимание на чрезмерное беспокойство госсекретаря Энтони Блинкена во время встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:25

2023-11-15T23:25

2023-11-15T23:32

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китай

сша

сан-франциско

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си цзиньпин

государственный департамент сша

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обратили внимание на чрезмерное беспокойство госсекретаря Энтони Блинкена во время встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.На кадрах видно, как глава Госдепа внимательно следит за каждым словом американского лидера, будто контролируя его. "Посмотрите, как Блинкен следит за Байденом, как ястреб, готовый вскочить, когда тот допустит ошибку", — написал Ed Speir IV. "Блинкен здесь для того, чтобы ударить Байдена под столом, если тот отойдет от текста", — добавила Leesa J. "Блинкен выглядит так, будто у него вот-вот случится нервный срыв", — отметила kathy. "Блинкен выглядит встревоженным. Так и должно быть", — поделилась мнением jeannebodine."Почему Блинкен так напуган?" — поинтересовалась Laura Lee."Няня Блинкен находится рядом на всякий случай!" — сыронизировал B Camp."Почему Блинкен выглядит таким испуганным? Он боится, что Байден скажет очередную безумную вещь?" — задался вопросом First Awakened.Сегодня президент США председателя КНР в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию мероприятия ведут американские телеканалы. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров.

https://ria.ru/20231106/turtsiya-1907715315.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906399942.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909539476.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин, государственный департамент сша