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Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы" - РИА Новости, 15.11.2023
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11:15 15.11.2023 (обновлено: 15:08 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/bayden-1909539476.html
Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы"
Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы" - РИА Новости, 15.11.2023
Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы"
Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы", сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:15
2023-11-15T15:08
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
саммит атэс
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы", сообщил телеканал CNN. &quot;Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. &lt;...&gt; У них реальные проблемы, друзья&quot;, — приводят журналисты слова Байдена.Как отмечает телеканал, он, по всей видимости, имел в виду ситуацию в экономике КНР, в частности рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, "испугавший инвесторов".Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя публикацию CNN, заявила, что в мире "нет страны, у которой бы не было проблем". "У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", — сказала представитель ведомства, выразив надежду, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу".Байден встретится с Си в Сан-Франциско, где также пройдет саммит АТЭС. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Калифорнии.
https://ria.ru/20231114/bayden-1909458599.html
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы"

CNN: Байден заявил о наличии у Китая серьёзных проблем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы", сообщил телеканал CNN.
«

"Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. <...> У них реальные проблемы, друзья", — приводят журналисты слова Байдена.

Как отмечает телеканал, он, по всей видимости, имел в виду ситуацию в экономике КНР, в частности рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, "испугавший инвесторов".
Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя публикацию CNN, заявила, что в мире "нет страны, у которой бы не было проблем".
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"У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", — сказала представитель ведомства, выразив надежду, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу".
Байден встретится с Си в Сан-Франциско, где также пройдет саммит АТЭС.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Калифорнии.
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