https://ria.ru/20231115/bayden-1909539476.html

Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы"

Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы" - РИА Новости, 15.11.2023

Байден накануне саммита АТЭС заявил, что у Китая "реальные проблемы"

Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы", сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 15.11.2023

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил спонсорам, что у Китая "реальные проблемы", сообщил телеканал CNN. "Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. <...> У них реальные проблемы, друзья", — приводят журналисты слова Байдена.Как отмечает телеканал, он, по всей видимости, имел в виду ситуацию в экономике КНР, в частности рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, "испугавший инвесторов".Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя публикацию CNN, заявила, что в мире "нет страны, у которой бы не было проблем". "У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы", — сказала представитель ведомства, выразив надежду, что США "тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу".Байден встретится с Си в Сан-Франциско, где также пройдет саммит АТЭС. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Калифорнии.

https://ria.ru/20231114/bayden-1909458599.html

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

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