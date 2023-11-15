https://ria.ru/20231115/avtoturizm-1909448914.html

Автотуризм в России будут развивать с учетом караванеров

Автотуризм в России будут развивать с учетом караванеров - РИА Новости, 15.11.2023

Автотуризм в России будут развивать с учетом караванеров

Исследование показало, что, если бы цена автодома была доступной, его были бы готовы купить 77 процентов россиян, путешествующих на машине, такие цифры приводит РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:16

2023-11-15T11:16

2023-11-15T11:16

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Исследование показало, что, если бы цена автодома была доступной, его были бы готовы купить 77 процентов россиян, путешествующих на машине, такие цифры приводит Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга. В основном это люди от 25 до 34 лет (88 процентов) и те, чья семья насчитывает четыре человека и более (84 процента). Кроме того, 61 процент россиян, которые когда-либо путешествовали по России на автомобиле, демонстрируют готовность приобрести в собственность прицеп-дачу для поездок, если бы его цена была доступной. Чуть более половины участников исследования (55 процентов) готовы арендовать такое средство. Тут также речь идет о туристах от 25 лет с детьми. Сейчас, по данным ассоциации, в России более 20 тысяч владельцев автодомов, караван-прицепов, их производят более 20 компаний. Средняя стоимость автодома составляет более 2 500 000 миллиона, караван-прицепа – более 500 тысяч рублей. "Вопрос их производства мы сделали отдельной строкой в Концепции развития автотуризма в России", – рассказал президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев на круглом столе "Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов". Правда, он отметил, что концепция до сих пор не принята и находится в разработке. "Автомобильные путешествия являются важным составляющим элементом развития внутреннего туризма. Но, чтобы это работало, я считаю, вокруг всех памятников культуры, истории, должна создаваться мощная инфраструктура, в том числе площадки, куда автомобилисты могут приехать, оставить машину, где есть вода, коммуникации, система охраны", – сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "Я считаю, что мы, как потребители, должны знать уже на подъезде к тому или иному объекту условия безопасности, комфорта, экологичности, – пояснил Сергей Лобарев. – Конечно, это будет добровольная сертификация, но также мы обсуждаем создание национальной информационно-навигационной сети. Она будет связана именно с водителями, туда мы внесем только классифицированные кемпинги". Замглавы комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отметила, что депутаты планируют взяться за автотуризм. "Автодома – интересная тема, нужно оценить ее возможности, с учетом того, что мы находимся под санкциями", – сказала депутат. Производители автодомов среди проблем назвали дороговизну материалов, отсутствие площадей для производства, и то, что туристы, в том числе автолюбители, практически не осведомлены о таких способах путешествий. Коснулись и проблем регистрации в ГИБДД автодомов и караванов. Также были озвучены сложности с ремонтом. Туристы опасаются, что в регионах не смогут починить свет, электричество, систему отопления, водоснабжения в своем автодоме или караване, если вдруг что-то выйдет из строя. По словам Сергея Лобарева, итогом круглого стола стала резолюция с рекомендациями, которая будет направлена в Минэкономразвития, Госсовет и органы законодательной власти.

https://ria.ru/20231113/kemping-1909107656.html

https://ria.ru/20231114/avtodoma-1909203754.html

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новости - туризм, туризм, туристы, московская торгово-промышленная палата, госдума рф, наталья костенко, владимир платонов